Что смотреть на Пятом канале в майские праздники

В майские праздники Пятый канал подготовил для поклонников канала особенное телевизионное предложение, куда войдут премьерные серии собственных детективов, классика советского кино, а также популярные российские киноленты.

В выходные начинается показ долгожданных премьерных серий детектива «Условный мент». Бывший оперативник Дмитрий Рыжов и участковая Арина Гордеева начнут раскрывать преступления в Охтинском районе в 8.10. Телезрители увидят сразу восемь новых эпизодов. Детективную историю продолжат сериалы «Наставник» и «Барсы» в 15:15 и в 19.00 соответственно.

В праздничный день, 9 мая, зрителей ждут киноленты, ставшие классикой советского и российского кинематографа: о подвигах, верности, преданности, мужестве и любви.

В 05:00 «Высота 89» покажет личные истории и простые человеческие чувства, непростые ситуации, из которых герои выходят с честью. Многослойный сюжет картины повествует о событиях 1944 года на Белорусском фронте. По данным разведки, безымянная неприятельская высота 89 – лишь отвлекающий маневр с бутафорскими танками и орудиями. Так ли это, предстоит выяснить девушке снайперу и чудом выжившему опытному разведчику.

«Сталинград», «Битва за Москву», «Снайпер. Офицер СМЕРШ», «Танки», «Ржев» и «Крепкая броня» продолжат праздничный показ.

Фильмы о победе, о том, что всегда есть место для подвига и любви, предусмотрены в эфирной сетке и 10 мая. В 07:05 начнется масштабная историческая киноэпопея Юрия Озерова «Освобождение», в которую вошли пять фильмов, повествующих о важных событиях в ходе Второй мировой. В картине действует 51 реальный исторический персонаж, а костюмы и вооружение изготовлены с максимальной достоверностью. Например, мундир Сталина для фильма изготовил портной, который действительно шил одежду самому Сталину. В 2002 году лента, съемки которой велись несколькими социалистическими странами с 1968 по 1971 гг., была полностью отреставрирована. В этом году к кинопрокату была подготовлена уже третья отреставрированная версия.

Драма «Солдатик», которая начнется в 19.15, расскажет о реальных событиях из жизни самого маленького солдата – героя Великой Отечественной, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. Чтобы сохранить мальчику детство, взрослые затеяли игру в солдатика. А он, чтобы оправдать это почетное звание, стал настоящим защитником Родины и не раз смог преподать старшим товарищам уроки мужества, патриотизма и стойкости.

Завершит вечерний показ в этот день боевик с Олегом Черновым в главной роли «Гранит» в 23:00.

Не пропустите интересную подборку фильмов на Пятом канале и проведите майские выходные вместе с нами.

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