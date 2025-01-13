Что выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER в июле

Продолжение колоритного южного детектива «На страже пляжа», док-проект о цирке и спин-офф «Земы»

На страже пляжа – 2

Продолжение детективной комедии о профессиональном «чистильщике». Денис Дубов занимается уборкой мест преступлений. Очищая места убийств до блеска, Денис обращает внимание на самые мелкие детали — из-за этого он слишком много знает о преступниках и о том, как они оставляют следы. Однажды он ввязывается в очень опасную историю и вынужденно скрывается в небольшом приморском городке. Там он знакомится с привлекательным следователем Дианой, которой начинает помогать распутывать преступные схемы. В новом сезоне Дубова ждёт ещё больше интересных и опасных расследований, море, солнце и, возможно, – взаимная любовь.

Режиссер: Акаки Сахелашвили. В ролях: Антон Филипенко, Катерина Ковальчук, Артем Гайдуков, Сергей Дьяков.

Шелковый путь

Документальный проект расскажет об особенностях цирковой культуры, которая в последние годы находится в упадке и постепенно исчезает. Режиссер проекта путешествует по миру и изучает загадки увядающей культуры циркового искусства. Зритель познакомится с династиями циркачей, узнает, как живут артисты-кочевники и какое будущее ждёт цирк в завораживающем и таинственном проекте «Шелковый путь»

Режиссер: Дарья Слюсаренко.

Тяни, Сундук

Спин-офф популярного сериала о реальных пензенских пацанах «Зема». Комедия рассказывает о Денисе Сундукове, который решает позаботится о своей малой родине. Молодой парень живет в деревне Антоновке и стремится ее облагородить. На сей раз Сундук решает разобраться с проблемой мусорного загрязнения. Сначала активист действует подручными методами: самостоятельно убирает мусор, убеждает односельчан делать то же самое и записывает видеообращения известным людям. Однако вскоре становится понятно, что масштаб проблемы гораздо больше, чем кажется, Сундук разворачивает целую кампанию – он устраивает турнир по ловле мусора из местного пруда – чем крайне раздражает местные власти.

Режиссер: Роман Фокин. В ролях: Денис Сундуков, Захар Савченко, Мария Абрамова, Полина Ряшко.

Романовы. Расстрел

Документальный фильм рассказывает о трагических событиях июля 1918 года. В подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля в Екатеринбурге была расстреляна царская семья: император Николай ll, императрица Александра, а также четыре их дочери и младший сын Алексей, которому на тот момент было всего 13 лет. После расстрела, большевики избавились от тел царской семьи. Предполагаемые останки были найдены только а 1991 году. Расследование по факту гибели царской семьи было возобновлено Следственным комитетом России в 2015 году.

Проект «Романовы. Расстре всесторонне рассматривает историю убийства царской семьи в Ипатьевском доме Екатеринбурга и рассказывает о малоизвестных фактах, неувязках в этом деле, нарушениях следствия и страшных подробностях.

Исповедь. Охлобыстин

Искреннее интервью с интересным героем из документальной серии «Исповедь». Иван Охлобыстин — известный российский актер, звезда телесериала «Интерны». Однако Иван интересен не только актерской карьерой, ведь он крайне разносторонняя личность — режиссер, сценарист, телеведущий, общественный и религиозный деятель. В проекте «Исповедь» он впервые расскажет новые откровения о себе.

Шрамы Парижа

В ноябре 2015 года Францию потрясли страшнейшие в ее истории теракты, пострадали почти 400 человек. И преступники не планировали останавливаться на этом. Герои фильма — бойцы антитеррористического подразделения, которым за 5 дней предстоит провести одно из самых масштабных расследований и помешать террористам нанести новый удар. Теперь речь идет не только о безопасности Парижа, но и всей Европы. Всем, кто интересуется современной историей, проект расскажет малоизвестные подробности тех событий.

Режиссер: Седрик Жименес. В ролях: Лина Кудри, Жан Дюжарден, Анаис Демустье, Марина Вакт.

Нечто. Монстр из глубин

Ужасающий триллер о чудовищах морских глубин. Среднестатистическая счастливая семья, привыкшая к городскому комфорту, вдруг отправляется в путешествие на практически необитаемый остров. Все дело в том, что глава семьи Бен получает в наследство от дальних родственников заброшенный дом на побережье. Ничего не подозревая, семья отправляется на место и начинает обустраиваться в новом жилище. Однако они еще знают, какие опасности таит морское чудовище, приводящее в ужас не одно поколение местных жителей. Любителям пощекотать нервы фильм подарит незабываемые эмоции.

Режиссер: Скотт Уокер. В ролях: Мэтт Уилан, Люсиан Бьюкенен, Зара Наусбаум, Марк Митчинсон.

Солнце на вкус

Добрый фильм о семейных приключениях. Самая обычная московская семья – родители и сын-подросток – находится не в самом лучшем состоянии. Супруги на грани развода, семейный бизнес на грани банкротства. Решением всех проблем становится неожиданное путешествие в Ташкент, на родину дедушки. Отец главы семейства — простой лодочник, неискушенный прелестями современной жизни. Во дворе отчего дома семья находит древний артефакт, обладающий не только огромной материальной ценностью. но и магическими способностями, которые могут спасти семью от трагедии. Фильм подойдёт для семейного просмотра, поддержит в трудную минуту и подарит добрые светлые эмоции.

Режиссер: Эльдар Салаватов, Татьяна Суляева. В ролях: Леонид Басов, Александр Ильин, Андрей Мерзликин, Елена Полякова.

Водоворот лжи

Драматический триллер о последствиях измены. Александр узнает, что его молодая жена ему не верна. Во время выяснения отношений Жюльетта убегает, с ней происходит трагический несчастный случай. Девушка падает в овраг, ее тело уносит потоком воды. События развиваются стремительно: полиция начинает расследование, отец девушки приезжает и пытается самостоятельно выяснить, что же произошло в ту роковую ночь. Александр боится, что подозрения падут на него, и закручивает клубок бесконечной лжи. Любители головоломок смогут попробовать самостоятельно разобраться в том, как на самом деле умерла Жюльетт.

Режиссер: Анн Ле Ни. В ролях: Хосе Гарсия, Андре Дюссолье, Капюсин Вальмари, Кристиана Милле.

Король неба

Напряженная драма о сложностях пилотного дела. Профессия летчика-испытателя — одна из самых опасных и самоотверженных, настоящие герои каждый день находятся на волосок от смерти ради благих целей. Пилоты обладают невероятной выдержкой, ведь исход полета всегда зависит от правильности принятых в критический момент решений. Смогут ли пилоты не допустить роковых ошибок, выполнить задание и вернуться с неба живыми? Фильм дает возможность восхититься силой характера и стойкостью летчиков.

Режиссер: Лю Сяоши. В ролях: Ван Ибо, Ху Цзюнь, Чжоу Дунъюй, Юй Ши.

Сквозь время

Захватывающий научно-фантастический триллер об ученых, сумевших обмануть время. Двое братьев исследователей разгадывают величайшую загадку вселенной — как управлять временем. В результате экспериментов они попадают в аномальную зону, покрытую туманом. Загадочный туман — это поле отработанных квант-частиц, в которых отпечатались события, происходящие в определенный день. Частицы повторяют всего два дня, начало и конец временной петли — 22 августа 1986 и 2036 годов. Находясь внутри зоны, братья понимают, что сделали время самым настоящим оружием. Но такая мощь не может оставаться в руках простых ученых. За просмотром загадочного триллера можно устроить тренировку для мозга и попробовать разгадать тайны времени.

Режиссер: Александр Богуславский. В ролях: Виктор Добронравов, Егор Корешков, Валерия Шкирандо, Никита Тарасов.

Сценарий для Голливуда

Зажигательная криминальная комедия о нелегком пути сценариста. Начинающий молодой автор из Махачкалы не уступает в амбициях крупным западным коллегам и мечтает выиграть международный конкурс. Перед ним становится нелегкая задача — разработать сценарий о криминальной жизни родного края, не уступающий по экшену лучшим голливудским боевикам. Для выполнения такого задания молодой человек просит отца познакомить его с представителями преступной группировки, а затем и полностью туда внедряется. За просмотром комедии можно от души посмеяться.

Режиссер: Ибрагим Урсанов. В ролях: Юсуп Омаров, Мансур Гусейнов.

История одного ограбления

Комедийный триллер о курьезном случае во время ограбления банка. Главный герой, устроивший немаленькую заварушку — потерявший всякую надежду на успех бизнесмен. Молодой человек грабит банк и впоследствии скрывается от представителей закона. Оказавшись в безвыходном положении, он захватывает кафе и берет заложников. Волею судьбы там оказываются вместе вредный пекарь, экстравагантная проститука, пенсионерка и эмигрант вне закона. Оригинальная комедия с искрометными шутками поднимет настроение любому зрителю.

Режиссер: Элеонора Ивоне. В ролях: Джанмарко Тоньяцци, Ванесса Инконтрада, Элена Котта, Франческо Паннофино.