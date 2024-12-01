«Чёрная пантера»: Филипп Киркоров провёл светскую премьеру своего суперклипа

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров провёл светскую премьеру своего суперклипа в московском кинотеатре «Художественный». Выход нового видео народный артист РФ анонсировал в конце лета, сообщив, что это будет новая веха в его творчестве.

«Черная Пантера» – не просто новое слово в российском клип-мейкинге. Это произведение, которое стирает границу между клипами и большим кино. 25 минут музыки, красивых женщин, экшена и всех суперзвезд нашего шоу-бизнеса» – рассказал Филипп.

Композицию «Чёрная пантера», на которую снят клип, артист впервые исполнил в августе этого года в Сочи, на конкурсе «Новая волна». Авторы песни, поэт Михаил Гуцериев и композитор Сергей Ревтов, создали совместно не один десяток хитов. Но «Чёрная пантера» сразу стала мегапопулярной и сегодня претендует на главную песню года.

В композиции звучит музыкальная цитата из бондианы. Как пояснил Филипп Киркоров, он давно мечтал записать саундтрек для блокбастера. Именно этот жанр и был выбран для клипа, режиссёром которого выступил Заур Засеев.

Остросюжетное кино разворачивается в доме короля эстрады, а Филипп Киркоров играет самого себя. Другие две главные роли достались Виктории Шеляговой и популярному в России актёру австрийского происхождения Вольфгангу Черни.

«Мне очень интересно сниматься с Филиппом, – рассказал на площадке Вольфганг. – Это мой первый опыт участия в клипе. Такая эффектная локация, все работают профессионально. Это очень классный, масштабный проект. Я рад, что я могу в этом участвовать.

В клипе снимается также целая плеяда звёзд шоу-бизнеса: Ани Лорак, Ольга Бузова, Яна Рудковская, Анастасия Стоцкая, Егор Крид, Тимати, Влад Бумага, Люся Чеботина, Азиза, Марина Федункив и другие. Перечисление всех составило бы внушительный список. Стоит отдать должное продюсерским качествам Киркорова. Он сумел собрать в одном видео невиданное количество звёзд.

Телевизионная премьера клипа «Чёрная пантера» состоялась в эфире НТВ 30 ноября, в программе «Центральное телевидение». Полную и короткую версию клипа «Чёрная пантера» будет демонстрировать и канал МУЗ-ТВ.