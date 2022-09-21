«Чёрный рынок» — двухдневный фестиваль Ad Marginem, ЦТИ «Фабрика» и клуба «Бумажная фабрика»

1 и 2 октября издательство Ad Marginem, ЦТИ «Фабрика» и клуб «Бумажная фабрика» проведут фестиваль «Чёрный рынок», направленный на кооперацию, взаимовыручку и восстановление социальных связей между людьми, инициативами и проектами. Фестиваль включает в себя книжную ярмарку, маркет печатного искусства, аукцион вещей из личных коллекций Петра Мамонова, Пахома, Лизы Плавинской, Андрея Суматохина и др., маркет винила, кинопрограмму, спектакль «Сквоты» Театра.doc, выступления музыкальных групп и dj-сеты, детскую программу Большого Фестиваля Мультфильмов, зону растений и экологических инициатив, выставки Валерия Чтака и галереи «Бомба», дискуссии, лекции и мастер-классы от детских издательств.

Книжный маркет

В основе фестиваля — книжная торговля, в рамках которой будет организован маркет независимых издательств и книжных магазинов, сток музейных каталогов (Off print) и распродажа книг на иностранных языках (Off shore).

В книжной ярмарке примут участие Ad Marginem, No Kidding Press, «Новое литературное обозрение», V–A–C Press, ОГИ, БСГ-пресс, «Книжный в клубе», Jupiter books, Издательство Ивана Лимбаха, ИД «Дело», ИД ВШЭ, журнал «Логос», Музей ГУЛАГа, «Циолковский», «Медленные книги», музейный сток с каталогами ABCdesign, ММОМА, Artguide Editions, Пушкинского музея, Музея «Гараж», фестиваля «МОРС», just design и букинистический стол от Cheap cherry books.

В детской книжной зоне участвуют издательский проект А+А, «Белая ворона», «Лесрук», «МИЛЯ», «Август» и книжный магазин «Маршак». Здесь же можно будет купить со скидкой абонемент на предстоящий Большой фестиваль мультфильмов.

«Составной Чёрный» — маркет доступного печатного искусства

Одна из важных задач фестиваля «Чёрный рынок» — привлечение внимания к миру современного искусства, институты и инфраструктура которого заметно меняются. На маркете печатного искусства будут представлены графика, зины, рисунки, фото, принты и 3Д-печать, ризография, шелкография, жикле, монотипия, высокая печать, гумбихроматная печать, тканевые коллажи, с-print, плоттерная печать и печать картошкой от независимых художников, дизайнеров и иллюстраторов, выпускников и не-выпускников Британки, ВШЭ, Мастерской Бориса Трофимова, Школы Родченко и других.

Кураторы маркета печатного искусства — Стёпа Липатов и Женя Яхина.

Аукцион «Чёрный рынок», толкучка историй

2 октября на площадке маркета пройдет толкучка историй — аукцион воспоминаний и артефактов из личных коллекций. Персонажи художественной и культурной сцены города принесут вещи, с которыми связаны личные истории — и расскажут их во время аукциона. Среди лотов —- вещи из коллекций Пахома, Петра Мамонова, архитектора Андрея Суматохина, историка национального кино Дениса Горелова, художника и куратора Лизы Плавинской, хореографа Альбины Вахитовой и др., а также фотографии с Черного рынка, прошедшего на Фабрике в 2010 году.

На собранные с аукциона деньги будет издана газета фестиваля.

Виниловый маркет и музыкальная программа

Винил — предмет осознанного потребления и возможность прикоснуться к физическому, подержать музыку в руках, вслушаться в неё. Это роднит пластинки с книгами. На фестивале будут играть диджеи и коллекционеры, среди которых Элис, Сергей «Полутруп» Крылов, Языков, Studitsky и другие.

Музыкальный археолог Денис Бояринов сделает доклад на тему «Что там на чёрном рынке? Нелегальная музыка в СССР». Также прозвучит плейлист любимых треков Петра Мамонова и будут выставлены на продажу редкие пластинки из его коллекции. Кураторы музыкальной программы фестиваля — Longpray records — магазин винила в Музее Москвы с мощной селекцией авангарда, андеграунда, экспериментальной музыки и топового мейнстрима.

Зона растений

Важная составляющая «Черного рынка» — зона растений и экологических инициатив, которую заботливо собрал лекторий Repubblica Verde. На фестивале будет маркет и выставки растений и экоискусства, перформативные мастер-классы и лекции.

Семейная гостиная

Семейная программа включает в себя полнодневную художественную практику без начала и конца и лабораторию «Суперспособность» для посетителей всех возрастов, мастер-классы издательств «Белая ворона» и А+А и серию показов Большого Фестиваля Мультфильмов. А в это время участники общественного движения «Потребительская кооперация» расскажут об экономических возможностях кооперации. Вечерами в гостиной расположатся резиденты Фабрики — в первый день фестиваля пройдет дискуссия о сквотах и самоорганизации художников, которая объединит несколько поколений в неформальной встрече.

Кино, театр и выставки

В рамках Черного рынка запланирована кинопрограмма, включающая двухдневный показ фильмов «Шапито-шоу» Сергея Лобана, «Звонят, откройте дверь» Александра Митты, который представит его сын, художник Евгений Митта, и кинолекторий Дениса Горелова. Театр.doc участвует с проектом спектакля work in progress «Сквоты», Nadenka Vintage покажет свою коллекцию верхней одежды, галерея «Бомба» подготовила выставки и видеопрограмму. В зале «Оливье» ЦТИ «Фабрика» будет работать персональная выставка Валерия Чтака, в зале «Артхаус» — его же кураторский проект, а в Агентстве сингулярных исследований продолжит работу выставка «Возвращение Колобка и еще несколько странных аттракторов».

Live & Gigs

Оба вечера 1 и 2 октября в пространстве «Бумажной фабрики» будут проходить живые концерты: выступят группы «Миром правят собаки», Different places, live-сет звукового артиста Кати Рекк, пройдет вечер памяти легенд ижевской электронной сцены Р​я​Б​а Mutant (специальный гость — dj Компас Врубель), а в рамках мини-фестиваля One Song Stand прозвучит дарксайд-проект художника и музыканта Николая Пророкова (группа «Корабль») в жанре «дарк блюз дэс кантри ритм энд хоррор» и выступит Валерий Полиенко — автор большинства песен групп t.A.T.u. и «Звери», художник и режиссер.

Кооперация и взаимопомощь

Фестиваль «Чёрный рынок» задуман как стихийная зона кооперации и взаимопомощи — участники рынка взаимодействуют друг с другом и поддерживают близкие инициативы. Отчисления с продаж на маркете печатного искусства будут направлены в благотворительные фонды Комитет «Гражданское содействие» (юрлицо, признанное иностранным агентом) и «Дом с маяком». Коммерческие участники зоны растений будут отчислять часть заработанных средств на поддержку проекта «Теория малых дел», который собирает комплекты книг для сельских библиотек. Сам проект будет поблизости — волонтеры организуют ресейл для сбора средств на отправку книг, а также будут во время маркета комплектовать посылки библиотекам, и каждый посетитель фестиваля сможет принять участие в сортировке книг.

Также на площадке маркета книги из домашних библиотек будет обменивать на пожертвования инициатива «Схождение» — все вырученные средства организаторы направят в фонд «Второе дыхание». А для издательств, книжных магазинов и посетителей фестиваля будет объявлен открытый сбор книг для проекта «Библиотеки Ad Marginem», который поддерживает книгами региональные институции и культурные пространства.

Программа фестиваля и все обновления будут публиковаться в соцсетях «Черного рынка».

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