11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет при поддержке компаний MR Group, HUTTON и BORK в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (павильон «Форум») с 29 сентября по 1 октября 2023. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 28 сентября.

Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow — главное ежегодное событие в российской арт-индустрии. Ключевая цель проекта — поддержка и развитие российского арт-рынка, а также создание платформы для взаимодействия коллекционеров, галеристов, бизнесменов, журналистов и арт-сообщества. 10-й юбилейный выпуск Cosmoscow в 2022 году принял рекордное количество посетителей: за 4 дня гостями ярмарки стали 24 человек.

Ежегодно в рамках ярмарки реализуются коммерческая и некоммерческие программы. Последняя включает в себя проекты Фонда поддержки современного искусства Cosmoscow, арт-инициативы некоммерческих фондов и ведущих культурных институций. В рамках некоммерческой программы Фонд Cosmoscow представит на территории ярмарки в ЦВК «Экспоцентр» проекты победителей своих программ 2023 года: «Музей года», «Институция года» и «Художник года».

«Художник года» 2023 Артём Филатов представит проект «Все исчезнет!» (2022) — серию ручной графики, нарисованную с помощью брильянтового зеленого, красителя известного больше как «зеленка». Благодаря его свойствам, каждый раз когда папку, в которую вложен лист графики, открывают — изображение подвергается воздействию света и выцветает, сокращая жизнь произведения с каждым его просмотром. Будущий владелец графики напрямую влияет на ее состояние, решая показывать ее или нет. Скульптуры для различных листов графики, нарисованной «зеленкой», задуманы как парадоксальные хранилища, архивы и капсулы времени. По причине хрупкости рисунка для него требуются особенные условия. Скульптуры становятся такими единицами хранения, одновременно защищая то, что в них размещено, а с другой стороны создавая объемное продолжение графического листа в пространстве. Усиливая парадокс работы (произведение есть, но его невозможно увидеть вживую), скульптуры из металла являют собой странные механизмы и приспособления, в искривленной форме служащие только одному – сохранить то, что в них находится.

«Музей года» 2023 PERMM представит проект, посвященный уникальной реновации бывшего здания автомобильного центра под новое пространство музея. Главной задачей стенда станет представление уникальной в масштабах страны инициативы — впервые музей современного искусства переезжает в готовое экспозиционное пространство, изначально спроектированное под нужды автомобильного бизнеса.

Павильон проектируется командой PERMM при участии художника Василия Кононова-Гредина, это сотрудничество станет первым опытом взаимодействия музея с художником. Василий Кононов-Гредин содержательно переосмыслит трансформацию пространства автосалона и создаст тотальную инсталляцию, обращаясь к разным художественным средствам и медиумам.

На стенде «Институции года» 2023 музей ZAMAN расскажет о своих исследовательских и выставочных проектах, созданных за последние два года и сосредоточенных на территории национальных республик — Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Марий-Эл и соседних регионов — Пермского края, Оренбургской, Челябинской и Самарской областей. В переводе с тюркоязычных языков ZAMAN означает «время», «эпоха», именно поэтому на своем стенде институция представит понимание своего времени — времени измеряемого («вакыт») и времени исчисляемого («сәғәт»), времени непредсказуемого будущего («киләсәк») и времени будущего, которое нам еще предстоит придумать («заманалар»).

Куратором образовательной программы 11-го выпуска ярмарки выступит Виктор Мизиано, российский теоретик искусства, основатель и главный редактор «Художественного журнала». В 1995 и 2003 годах Виктор Мизиано выступал главным куратором российского павильона на Венецианской биеннале, а в 2005 году — главным куратором первого павильона Центральной Азии. Также, является основателем и первым главным редактором международного издания о теории и практике кураторства Manifesta Journal. Образовательная программа пройдет в публичные дни ярмарки Cosmsocow, в ней примут участие ведущие деятели в области культуры и искусства.

Прием заявок на участие в 11-ой ярмарке Cosmoscow завершен: в 2023 году экспертный совет получил на рассмотрение рекордное количество заявок — от более 150 галерей. Расписание дискуссионной, перформативной и детской программ, а также пресс-мероприятий и график слотов для посещений будут объявлены в ближайшее время.

По традиции ярмарка также пройдет в онлайн-формате. Cosmoscow Online будет иметь увеличенный срок проведения по сравнению с ярмаркой в ЦВК «Экспоцентр» и состоится на платформе ТЕО by Cosmoscow, крупнейшем в России маркетплейсе современного искусства.

С 5 по 8 октября в Музее Москвы пройдет ярмарка-сателлит blazar, день превью для коллекционеров назначен на 4 октября. Традиционно на blazar свои работы представят независимые художники, галереи, студенты учебных заведений и художественных самоорганизаций. Прием заявок для участия художников и галерей продлен до 31 июля. Подробная информация о ярмарке и участии на сайте https://blazar.art/open-call .

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