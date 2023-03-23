Cosmoscow анонсирует даты и площадку проведения 11-го выпуска ярмарки и старт приема заявок от галерей

11-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдет при поддержке компаний HUTTON и BORK в Гостином дворе с 15 по 17 сентября 2023 Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 14 сентября.

Маргарита Пушкина, директор-основатель ярмарки Cosmoscow: «В непростые времена важно продолжать заниматься тем, что любишь и считаешь важным. Для нас этим стало целенаправленное и планомерное развитие арт-рынка в нашей стране. Именно этим мы занимались последние 10 лет.

Выпуск ярмарки, который состоялся в прошлом году, показал, что сфера искусства и культуры — это значимая опора для общества. Сейчас людям, как никогда прежде, важно найти платформу, которая станет местом встречи с прекрасным, а также источником вдохновения, рефлексии и новых идей. Мы продолжаем искать новые форматы и пути взаимодействия, чтобы расширить возможности, доступные художникам, галереям и коллекционерам». Сбор заявок на участие в ярмарке продолжится до 20 мая. Одним из ее основных принципов является профессиональный отбор галерей-участниц. Им занимается экспертный совет Cosmoscow, в который входят Ольга Темникова — соосновательница таллинской галереи Temnikova & Kasela — и Елена Селина, соосновательница XL Gallery, одной из самых заслуженных галерей Москвы. По традиции у ярмарки будет и онлайн-версия. Cosmoscow Online будет иметь увеличенный срок проведения по сравнению с ярмаркой в Гостином дворе и вновь пройдет на платформе ТЕО by Cosmoscow, крупнейшем в России маркетплейсе современного искусства.

Параллельно с Cosmoscow с 14 по 17 сентября в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2) пройдет ярмарка-сателлит blazar, которая традиционно пригласит к участию не только галереи, но и молодых художников в начале карьеры, работающих независимо, а также образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Превью для коллекционеров состоится 13 сентября. Отбор заявок на участие в ярмарке будет вестись с мая по июль 2023 года.

Cosmoscow — крупнейшая международная ярмарка современного искусства в России, закрепившая за собой место в международном арт-календаре. Ярмарка основана в 2010 году, с 2014 года она проходит ежегодно. Последний на данный момент 10-й выпуск ярмарки Cosmoscow состоялся c 15 по 17 сентября 2022 года в Гостином дворе, представив 72 галереи. Арт-событие посетило рекордное количество гостей, более 24 000 человек.

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