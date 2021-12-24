Cosmoscow анонсирует даты и площадку проведения юбилейного выпуска ярмарки

10-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow пройдёт при поддержке официального партнёра Дома Ruinart, автомобильного партнёра Audi Россия в Гостином дворе с 15 по 17 сентября 2022 года. Превью ярмарки для коллекционеров и арт-профессионалов состоится 14 сентября 2022 года.

«Начиная с самого первого выпуска, который состоялся в 2010 году, мы усердно и последовательно работали над тем, чтобы ярмарка стала системообразующим проектом для российского арт-рынка и ключевым инструментом развития креативной экономики в стране. И мы верим, что 10-й юбилейный выпуск Cosmoscow станет не только важной вехой для проекта, но и для художественной сцены в целом.

С каждым годом расширяется география галерей-участниц Cosmoscow и за прошедшие годы ярмарка стала центром притяжения для любителей современного искусства со всего мира. Мы продолжаем выстраивать межкультурный диалог и готовимся удивить нашу публику серией крупных спецпроектов», – рассказывает директор-основатель ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина.

Одним из основных принципов ярмарки для поддержания высокого уровня состава галерей-участниц является профессиональный отбор. И юбилейный выпуск ознаменуется тем, что к международному экспертному совету Cosmoscow, в который входят Ольга Темникова (Temnikova & Kasela), Елена Селина (XL Gallery), Хавьер Перес и Ник Кёнигшнехт (Peres Projects), присоединится Эмануэль Лайр, знаковый венский галерист, основавший первую галерею в 2005 году и сотрудничающий с яркими художниками современности.

Уже в третий раз пройдёт онлайн-версия ярмарки. Следуя сложившейся мировой практике, Cosmoscow Online будет иметь расширенный состав участников, увеличенный срок проведения по сравнению с ярмаркой в Гостином дворе и вновь пройдет на платформе ТЕО by Cosmoscow, крупнейшем в России маркетплейсе современного искусства.

Параллельно с Cosmoscow с 14 по 18 сентября в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2) пройдет ярмарка-сателлит blazar, которая традиционно пригласит к участию не только галереи, но и молодых художников в начале карьеры, работающих независимо, а также образовательные учреждения и инициативы в сфере современного искусства. Отбор заявок на участие в ярмарке будет проходить с февраля по май 2022 года.

Подробности будут опубликованы на сайте: https://blazar.art .

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