Cтартовал набор инновационных стартапов в легкой промышленности Seasons Tech 3.0

1 ноября стартовал набор инновационных стартапов в легкой промышленности Seasons Tech 3.0.

Компания «Русские сезоны» объявляет о старте приема заявок в отраслевую акселерационную программу развития Seasons Tech 3.0, организованную при поддержке негосударственного института развития «Иннопрактика». Партнер программы – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Технологический партнер – компания «Термопол», «Холлофайбер»®.

По 31 декабря 2022 года открыт прием заявок на участие в Seasons Tech 3.0 – акселерационной программе поддержки и развития российских инновационных проектов в области легкой промышленности.

Для участия в акселераторе приглашаются студенты, аспиранты, молодые ученые, дизайнеры, предприниматели, представители технологических стартапов из России, а также команды, разрабатывающие инновационные решения в легкой промышленности в следующих категориях:

Технологический трек:

Нетканые материалы и огнестойкие материалы;

3D-печать;

Средства для ухода за одеждой и обувью;

Интерактивные технологии для офлайн-ритейла;

Носимые гаджеты;

Роботизация;

Экология;

Освоение Арктики;

Технологии для домостроения и автопрома;

Продукция из льна и конопли.

Цифровой трек:

AR/VR технологии;

Маркетинг и Big Data;

Мобильные приложения;

Цифровая одежда и обувь;

Цифровые «двойники» Аватары;

Ассистенты на основе нейросетей;

Технологии защиты уникального контента от копирования;

IT-решения для оптимизации логистики;

Цифровые решения для продвижения продукции.

В ходе программы участники получат профессиональную экспертную помощь, содействие в координации всех этапов разработки проектов и тестирования продуктов, познакомятся с индустриальными партнерами и ведущими экспертами рынка легкой промышленности и инноваций.

В рамках акселератора пройдут 8 интенсивов по следующим темам:

«Построение команды»;

«Управление проектами в стартапе. Стратегия реализации собственных бизнес-задач»;

«Современные подходы к анализу рынка. Бизнес-идеи»;

«Финансовая экология компании»;

«Маркетинг и PR»;

«Анализ успешных и провальных кейсов»;

«Презентация своего проекта: «продающий дизайн»;

«Финансовая стратегия проекта, навыки презентации технологических проектов».

По завершении акселерационной программы в рамках Demo day команды представят свои проекты членам экспертного совета, в который войдут инвесторы и представители компаний легкой промышленности.

Для участия в Demo day будут отобраны 24 команды. Из них 12 команд представят результаты решения бизнес-задач от индустриальных партнеров, а другие 12 команд – свои авторские проекты. По итогам мероприятия авторы 6 проектов, обладающих, по мнению экспертного совета, максимальным бизнес-потенциалом, получат гранты на развитие.

«У Seasons Tech нет аналогов на российском рынке. Мы являемся единственным проектом, который системно развивает и поддерживает талантливую молодежь в инновационных направлениях легкой промышленности в России с 2018 года, а в этом году выходим на рынок стран Содружества. Мы активно растем и осваиваем международное направление – так, в апреле 2023 года представим проекты наших участников и выпускников на международной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», – рассказала президент компании «Русские сезоны», основатель Seasons Tech Дарья Мациевская. – Кроме того, в третьем наборе Seasons Tech помимо Технологического трека мы анонсируем Цифровой. Сегодня цифровые технологии и стимулирование онлайн-продаж становятся основными инструментами активного развития отечественной легкой промышленности, и отрасль нуждается в этих разработках».

«Минпромторг России заинтересован увидеть проекты, которые будут способствовать технологическому развитию, созданию уникальных научных разработок и продвижению российской легкой промышленности. Сегодня новые прорывные идеи особенно актуальны для отрасли, и я надеюсь, что лучшие проекты, которые мы увидим в третьем наборе Seasons Tech, найдут отклик у действующих производителей и будут интегрированы в готовый продукт, производственную цепочку. Ведомство прикладывает все усилия, чтобы производство и талантливая молодежь имели возможность обмена идеями», — подчеркнула директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Вера Хмырова.

«Мы оказываем поддержку акселератору третий год, так как проект востребован ключевыми участниками рынка легкой промышленности. Seasons Tech – не только интенсивная обучающая программа, включающая общение с экспертами, единомышленниками, работу в командах, но и «место встречи» ярких инновационных идей и возможностей для их воплощения. Молодые предприниматели могут протестировать здесь актуальность своих предложений для отрасли, а индустриальные партнеры получить готовые к запуску продукты и технологические решения. Надеемся, акселератор станет хорошим импульсом для инновационного развития отрасли», – прокомментировала советник по развитию компании «Иннопрактика» Анна Исаева.

«Акселератор чутко улавливает дух и нюансы эпохи. Выявление особой роли текстильной и легкой промышленности открывает перед всеми участниками Seasons Tech реальные оперативные возможности создания бизнеса и внедрения инноваций, подключения к крупным проектам или развитие собственных. Отечественные производители именно сейчас активно ищут решения при создании изделий с добавленными свойствами. Это проект для очень конкретных возможностей, роста и развития», – отметил директор по развитию компании «Термопол» и комиссар бренда «Холлофайбер» Владислав Иванов.

Индустриальными партнерами третьего набора Seasons Tech выступят ведущие отечественные производители (так, бизнес-задачи второго набора акселератора сформулировали такие компании как «Термопол», «Холлофайбер»®, «Весь Мир», BASK, Red Fox, «Хекля» и другие).

Образовательными партнерами программы Seasons Tech выступают Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина, Ивановский Политех, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина), Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова, Костромской государственный университет и другие отраслевые вузы России и стран Содружества.

Партнерами акселератора также стали Российский союз производителей одежды, XXV Международный научно-практический форум SMARTEX, Всероссийский фестиваль-конкурс МОДА 4.0.

Чтобы принять участие в Seasons Tech 3.0, необходимо подать заявку на официальном сайте проекта ruseasons.com/accelerator c 1 октября до 31 декабря 2022 года.

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