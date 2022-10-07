Cтартовала книжная программа Большого Детского фестиваля

4 октября 2022 года стартовала программа «БДФ Книга» V Большого Детского фестиваля. В рамках нее будут представлены 20 самых интересных произведений для детей и подростков, вышедших за последние 2 года. В библиотеках Москвы и на других площадках города пройдут встречи с писателями, иллюстраторами и переводчиками, актерские читки книг, квесты, мастер-классы и дискуссии. Программа завершится 27 ноября. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации.

«”БДФ Книга” знакомит детей и их родителей с лучшими, на наш взгляд, новинками, которые есть на российском книжном рынке. Программа для младшей возрастной группы получилась довольно веселой и озорной. В подростковой – много книг, которые говорят с ребятами на их языке о выборе, самоопределении и других важных вопросах. А чтобы ребятам было интереснее знакомиться с литературой, мы придумали мероприятия самых разных форматов – от встреч с авторами до квест-прогулки по Москве», – рассказывает куратор программы «БДФ Книга» Мария Орлова.

V Большой Детский фестиваль открылся на сцене Московского Губернского театра 29 сентября. За два месяца в московских театрах будут представлены 50 лучших детских спектаклей со всей России. Также состоятся показы более 30 фильмов и мультфильмов, пройдут программы «БДФ Мастерские» для учащихся детских театральных студий из разных регионов России и «БДФ Питчинг» – конкурс для молодых режиссеров и продюсеров, работающих с детским театром. Художественный руководитель фестиваля – народный артист России Сергей Безруков.

Программа «БДФ Книга» открылась выставкой иллюстратора Юлии Сидневой в Центральной городской детской библиотеке имени А. П. Гайдара, которая организована вместе с главным фестивалем иллюстрации в России – «МОРС», и экскурсией по книжной иллюстрации с автором блога «Бумажный лев» Анной Лаур. Среди мероприятий программы – встречи с писательницами Валей Филиппенко, Светланой Волковой, Ниной Дашевской, Ириной Богатыревой и Тамарой Михеевой, мастер-класс по книжному стендапу от проекта «Кот Бродского», квест-прогулка по книжным местам Покровки от проекта «Букхоппинг» и детективный квест по книге Дарьи Варденбург.

7 ноября перед показом спектакля «Хлебзавод» Тверского ТЮЗа в Московском Губернском театре пройдет встреча с автором пьесы Алексеем Олейниковым. «Хлебзавод» — пьеса в стихах, составленная из монологов учеников старшей школы. Автор даст подсказки читателю и зрителю, а заодно попробует объяснить принципиальное отличие прозы от драматургии.

Также в рамках «БДФ Книги» пройдут встречи с иллюстраторами и переводчиками. Это книжный клуб с переводчиком Аленой Щербаковой, где у участников будет возможность узнать о роли переводчика в литературе и попрактиковаться в переводе, и мастер-класс иллюстратора Светланы Муллари.

Завершит программу «БДФ Книга» дискуссия для профессиональной аудитории «Как найти материал для спектакля, фильма, мультфильма в море современной литературы?» в «Новом Манеже». Ответы на вопросы дадут литературные агенты Галина Бочарова и Евгения Екадомова.

Из 170 заявок от российских издательств эксперты программы «БДФ Книга» – книжный блогер Валерия Мартьянова, заведующая отделом обслуживания читателей детской библиотеки им. А. П. Гайдара Марина Молявина и лауреаты БДФ-2021, писательницы Ася Кравченко и Кристина Кретова – выбрали 10 книг для детей 6-11 лет и 10 книг для ребят 12-16 лет. Победителей фестиваля выберет Детское жюри.

В номинации «Лучшая книга для детей в младшей возрастной категории» представлены:

Павел Липницкий. «Мой папа пират»;

Валя Филиппенко. «Папа ищет работу»;

Юлия Мнижек. «Настоящие бумажные вещи Т. Гримса»;

Дэвид Алмонд. «Новенький»;

Александр Киселев. «Жили-плыли пираты. Диктант с продолжением»;

Мария Ботева. «Сказки о принцессе и драконе»;

Анна Анисимова. «Мой домашний айсберг»;

Пиппа Карник. «Индиго с мармеладной улицы»;

Варвара Помидор, Дарья Агапова. «Путешествие по Эрмитажу. Пожиратель снов»;

Мария Данилова. «Аня здесь и там».

В номинации «Лучшая книга для детей в старшей возрастной категории» представлены:

Джессика Каспер Крамер. «История, которую нельзя рассказывать»;

Маргарет Махи. «Перемены»;

Дарья Варденбург. «Марта и полтора убийства»;

Светлана Волкова. «В Петропавловске-Камчатском полночь»;

Винко Медерндорфер. «Кит на пляже»;

Нина Дашевская. «Поиск звука. Творогов»;

Тамара Михеева. «Мия. Семь прях»;

Яна Летт. «Мир из прорех»;

Ирина Богатырева. «Я – сестра Тоторо»;

Мария Шелухина. «Пирог с черемухой».

Большой Детский фестиваль проводится с 2018 года в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой Родины». Фестиваль проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области. Организаторы фестиваля – Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, Московский Губернский театр.

Фото — Оргкомитет Большого Детского фестиваля

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