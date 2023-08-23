CTC Kids представляет Первую Музыкальную Премию «Супер Лайк Шоу»

14 октября в концертном зале «Москва» состоится Первая Музыкальная Премия телеканала СТС Kids «Супер Лайк Шоу». Это уникальный проект для детей и подростков, в котором звёздные блогеры страны будут бороться за звание лучшего артиста в разных номинациях. Церемония награждения от телеканала СТС Kids впервые пройдет этой осенью в Острове Мечты.

«Супер Лайк Шоу» соберет главных кумиров детей и подростков! Гостей церемонии встретят известные блогеры и артисты - Милана Хаметова, Настя Кош, Милана Филимонова, Alenka Star Be, Viki Show, KIKIDO, Mia Boyka, Юля Гаврилина, Влад Кобяков, а также Таисия Скоморохова, ELIZABETT, Мария Янковская, Бэтси, ZEЧИПСЫ... и многие другие звезды!



Первая масштабная музыкальная премия телеканала СТС Kids – это грандиозное шоу, зажигательные песни, море драйва, незабываемые эмоции и долгожданные награды лучшим артистам, за которых их поклонники уже активно голосуют на сайте www.superlikeshow.ru. Билеты на шоу можно приобрести там же.

Победители будут определены в следующих номинациях: «Любимка года», «Лучшая песня», «Коллаб года», «Лучший клип», «Звездная семья», «Любимый блогер», по которым уже сейчас идет зрительское голосование. Также планируются специальные номинации от телеканала и партнеров Премии.

Церемония «Супер Лайк Шоу» соберет топовых блогеров, журналистов, звезд шоу-бизнеса, представителей fashion-индустрии и многочисленных гостей со всей страны.

Дети и подростки смогут увидеть своих кумиров, услышать любимые хиты и попасть на экраны ТВ. Премия выйдет в эфире телеканала СТС Kids. Для вручения юным артистам статуэток СТС Kids «Супер Лайк Шоу» приглашены звездные гости.

Встретиться с кумирами можно будет еще до начала премии на розовой ковровой дорожке. Да-да, именно розовая дорожка станет узнаваемой отличительной «фишкой» «Супер Лайк Шоу»! У артистов возьмут интервью телеканал СTС Kids, а также инфопартнеры мероприятия.

Ведущими «Супер Лайк Шоу» станут: лауреаты телевизионной премии ТЭФИ Kids, ведущие «Шоу Насти и Вовы» Настя Князева и Вова Левченко, музыкант, певец, сын солиста группы «Руки Вверх!» Энджел Жуков, блогер и певица Марьяна Локель. Главной парой ведущих церемонии станут популярнейший блогер и певица Настя Кош, которая входит в топ-5 самых «подписываемых» блогеров в России, с аудиторией более 40 миллионов человек, а также модный видеоблогер и певец Влад Кобяков, автор популярного хита «Пушка».

АртМосковия в составе информационных партнёров Первой Музыкальной Премии телеканала СТС Kids «Супер Лайк Шоу».

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