ЦТИ «Фабрика» представил выставку Анны Брандуш «8 женщин в условиях бартера»

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представил персональную выставку Анны Брандуш «8 женщин в условиях бартера». Проект стал победителем в номинации «Мастерская на Фабрике» программы «Фабричные мастерские».

Анна Брандуш занимается нематериальным искусством: видеоартом и перформансом. Но так как получение мастерской и персональные выставки по негласному правилу предполагают обязательное присутствие материальных объектов, Анна пригласила к участию ещё семь художниц, предложив им сделать для неё материальные работы по бартеру.

Имея сертификат по коучингу, Анна провела с каждой художницей от трех до двенадцати часовых коуч-сессий на темы, не связанные напрямую с искусством: чаще всего они касались выхода из отношений, самоценности и заработка в параллельных сферах. За каждый час коучинга приглашенные художницы должны были работать час в мастерской над живописью и объектами для персональной выставки Анны. Таким образом, Анна совместила в этом проекте роли художницы, коуча и куратора.

Центральная работа выставки – фильм Анны Брандуш, смонтированный из коуч-сессий с художницами – участницами проекта. Экспликации к работам участниц рассказывают как о самих работах, так и о запросах, над которыми они работали в коучинге, количестве сессий и результатах, к которым пришли.

Проект совместил в себе темы институциональной критики (сложность репрезентации нематериального искусства и неоплачиваемая работа в искусстве, в том числе и по бартеру) и феминизма (все участницы – женщины, и мы видим, какие проблемы объединяют художниц, многие из которых совмещают работу в искусстве с работой в других сферах, отношениями и материнством).

Участники: Анна Брандуш, Саша Мороз, Мика Михайлова, Надин Барулина, Катерина Anatol’evna, Ксения Кантор, Мария Soloway Самойлова, Лэйла Самодурова.

Анна Брандуш – художница и режиссер. Родилась в Москве в 1986 году. Работает с медиумами видео и перформанса, реже – с объектами и инсталляциями. В 2020-2022 гг. руководила онлайн-школой современного искусства «Концепция». Окончила Институт современного искусства Иосифа Бакштейна, курс «Новые художественные стратегии», Московскую школу Фотографии и Мультимедиа им. Родченко. Участвовала в групповых и коллективных проектах. Лауреат премии Сергея Курехина в номинации «Гран-При «Поп-Механика» за проект «Развоплощение» (совместно с Любой Ягдановой).