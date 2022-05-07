Cube.Moscow: Выставка «Портрет коллекционера в действии»

Арт-платформа Cube.Moscow под руководством куратора Надежды Миндлин запускает проект «Портрет коллекционера в действии». Его открывают работы Олега Целкова из коллекции основателя пространства Cube.Moscow, мецената и коллекционера Елены Белоноговой.

Сегодня стираются границы между жанрами искусства, нет четкого разделение между профессиональными ролями. Художник может быть и куратором, и критиком, и предпринимателем, а ученые заходят в зону искусства и создают совместные произведения с художниками. Главным во многих практиках становится процесс взаимодействия между всеми участниками событий. Каждая коллекция и даже выбор одного произведения может многое рассказать о человеке.

Цель проекта «Портрет коллекционера в действии» — показать портрет создателя коллекции через выставку произведений искусства, которыми он владеет.

Первая часть выставки отражает направление искусства нонконформистов и показывает пять уникальных работ всемирно известного автора Олега Целкова. Его работы находятся в музейных собраниях России, Франции, Германии, Швейцарии и США. Олегу удалось создать уникальный авторский стиль, признанный во всем мире. Работы Олега Целкова являются знаковыми для коллекции Елены Белоноговой, так как они были приобретены одними из первых и именно с их приобретения начала формироваться ее коллекция.

Выставка завершит работу 26 мая.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.