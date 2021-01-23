26 марта 2021 года Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева и галерея «Диалог» представляют уникальную выставку цветных диапозитивов К.Э. Берггрена 1900-1910х годов. Серия, вошедшая в экспозицию «Цветные осколки империи», — редкий комплекс, состоящий из более 200 раскрашенных вручную диапозитивов с видами Москвы и других регионов Российской империи, сделанных в период 1900–1910-х годов Карлом Элофом Берггреном, шведским военным, офицером Генерального штаба. Представленную коллекцию отличают необычная фотографическая технология проекционного позитивного отпечатка на стекле, собственный пристрастный взгляд автора и нетривиальный подбор сюжетов.

Вид на Москву и памятник Александру II c колокольни Ивана Великого

Вид на Кремль от набережной Москвы-реки

Лубянская площадь

Рота гвардейцев на фоне памятника Александру II в Кремле

Сумские драгуны в конном строю на Красной площади

Вербный торг на Красной площади

Разносчик на Театральной площади

Воскресный торг у Сухаревой башни

Молодожены и гости на свадьбе

Унтер-офицеры на железнодорожной станции

Постройки ханского дворца в Бахчисарае





Карл Элоф Берггрен в туркестанском торговом караване

Общий вид на Мцхету из-за реки Куры

Группа мальчишек на улицах Тифлиса

Площадь Регистан у главных ворот крепости Арк в Бухаре

Берггрен служил в миссии шведского Красного Креста на территории Российской империи около 10 лет. Он был влюблен в страну, прекрасно владел русским языком и много путешествовал, открывая и исследуя самые укромные уголки Российской империи.

Будучи энтузиастом фотографии, во время своих поездок он создал настоящую фотолетопись жизни России начала XX века. В официальной карьере шведского военного отсутствуют упоминания о России. Очевидно, что сведения о нем становятся более туманными после 1908 и до 1917 года — именно тогда, когда Берггрен предпринимал свои поездки по российским железным дорогам. История пребывания и путешествий К. Э. Берггрена по России полна белых пятен. По семейному преданию, он жил в России на протяжении 8–10 лет. Внук Берггрена вспоминает, что, «чем больше он оставался в стране, тем лучше ему хотелось ее узнать. Это значит, что он провел в России гораздо больше времени, чем первоначально планировал».

Сюжеты представленных изображений чрезвычайно разнообразны. Особый интерес представляют многочисленные цветные виды Москвы 1900-х годов. Они составляют почти половину коллекции — 90 диапозитивов. Знание Москвы и интерес к ее древностям и колоритной повседневной жизни позволяют предположить, что К. Э. Берггрен жил в городе какое-то время и многократно в него возвращался. В архиве сохранились панорамные съемки с колокольни Ивана Великого, виды Кремля и Москвы-реки, изображения многих достопримечательностей. Точные кадры архитектуры соседствуют с непосредственными картинами городского быта.

Часть архива повествует о крымских достопримечательностях и сохранила необычные свидетельства быта крымских татар. Чрезвычайно интересна серия диапозитивов с видами недавно завоеванного Туркестанского края, которая включает также изображения жителей и древних построек Самарканда и Бухары. Еще одну группу составляют примечательные виды Кавказских гор, Тифлиса и Мцхеты и портреты местных жителей. Отдельные диапозитивы запечатлели прелесть деревни и непосредственный рассказ о традициях русской свадьбы.

Как кадровому шведскому военному, К.Э. Берггрену чрезвычайно интересны военные и различные аспекты их жизни. Дух времени между Русско-японской и Первой мировой войнами передает съемка солдат на марше в заснеженном крае, на железнодорожных станциях при переброске войск. В московской жизни автора особенно интересуют военные парады и маневры на Театральной и Воскресенской площадях, кавалерийские эскадроны и гренадерские части пехоты, артиллерийские батареи и импозантные дворцовые гренадеры. Небольшая серия рассказывает о жизни Сумского полка — кавалеристов, квартировавших в Москве.

С тщательностью офицера и упорством первооткрывателя Берггрен зафиксировал культурные, социальные и политические коды времени, пронизанные решительным оптимизмом общего настроения империи и, пока едва уловимой, динамикой нового века.

Краски, которыми фотограф насыщает свои снимки, переводят прицельную документальную съемку в систему художественных координат, где навечно застряли те, кто попал в объектив фотографа. Хор неожиданных голосов, сонм рутинных звуков, множество различных ракурсов, порой весьма неожиданных, неровность общего фона, прозрачность цвета, ощутимость холода, плотность снега, фактура тканей или грубость подошвы солдатского сапога, топот лошадиных копыт по Красной площади — все изучено, тщательно воссоздано, переосмыслено и перекодировано фотографом, и потому так осязаемо.

Первая мировая война, революция, крушение империи, Гражданская война, голод и индустриализация — это все позже, а пока привычные сюжеты, бытовые сцены, архитектура, военные парады, торговые поезда. Рядовые события в объективе фотографа преломляются в непривычном ракурсе, исследуются и приобретают цвет, которого еще долго не будет в фотографии. Фрагменты времени, в которые нас переносят диапозитивы, невозможно осознать как единое целое. Все они — осколки другого мира, других социальных сред, другой эпохи.

Карл Элоф Берггрен с вдохновением и мастерством художника передал дух своего времени, уловил настроения последних лет империи, оставил уникальную историческую память о событиях, местах и лицах.

В рамках проекта Галерея «Диалог» и издательство «Кучково поле» при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы издали книгу «Цветные осколки империи. Диапозитивы Карла Элофа Берггрена 1900 — начало 1910-х. | Colour Fragments of an Empire. Carl Elof Berggren’s Photographic Lantern Slides: 1900 — Early 1910s», в которой представлены вся коллекция диапозитивов, исследование технологии их создания, а также удивительная биография К.Э. Берггрена.

Михаил Прозоров, куратор и директор галереи «Диалог»: «Диапозитивы были мною приобретены более 10 лет назад в Швеции. И хотя эта коллекция отличается от произведений искусства, которые я коллекционирую, она меня поразила: диапозитивы казались тонкими осколками времени и пространства, границы которых были значительно шире самого кадра. Меня заинтересовала необычная технология, цельность коллекции и, конечно, цвет, точнее его присутствие на этих кадрах. Набор кадров выстраивался для меня в цельный нарратив о времени, о котором известно много фактов и мало деталей.

Прошло много времени и потребовалось тщательное изучение материала, прежде чем родилась идея выставки и книги. Но, чем больше я смотрел на события нашей истории через цветное стекло диапозитивов К.Э. Берггрена, тем больше мне хотелось сделать их доступными широкой публике, чтобы зритель мог стать соучастником этих событий».

Завершит работу выставка 16 мая.

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