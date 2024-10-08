Центральный визуальный образ 34-го кинофестиваля «Послание к человеку» создал Рустам Хамдамов

Совсем скоро в Санкт-Петербурге откроется 34-й Международный кинофестиваль «Послание к человеку». Сегодня фестиваль представляет официальную афишу. Ее центральный образ — рисунок режиссера Рустама Хамдамова, специально созданный для «Послания».

В этом году Рустам Хамдамов отметил 80-летний юбилей, в честь которого фестиваль проведет специальную программу «Посвящение Хамдамову». Она включает в себя кинопоказы, лекции, встречу со звездами Хамдамова и премьерную выставку фоторабот. На «Послании к человеку» свою признательность Хамдамову выразят актрисы Анна Михалкова, Светлана Немоляева и Елена Морозова, фотографы Георгий Пинхасов и Владимир Клавихо-Телепнев, художник по костюмам Надежда Васильева, режиссеры и киноведы Любовь Аркус и Петр Шепотинник.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Рустам Усманович Хамдамов — выдающийся художник и режиссер, автор собственного уникального визуального языка. Хамдамова называют «автором-мифом», «режиссером-призраком». Его работы вдохновляли Киру Муратову и Андрея Кончаловского, он работал с Тонино Гуэррой и Юрием Любимовым, с актрисами Жанной Моро, Еленой Соловей, Аллой Демидовой, Светланой Немоляевой, Ренатой Литвиновой, Анной Михалковой, Еленой Морозовой, c музыкантом Петром Мамоновым и певцом Эриком Курмангалиевым, c балериной Дианой Вишнёвой и многими другими выдающимися мастерами культуры. В 2003 году Хамдамов стал первым российским художником, чьи работы были включены в современную коллекцию Эрмитажа при его жизни. Фильмы Хамдамова были в программах главных фестивалей мира: Каннского, Венецианского и Роттердамского.

«Послание к человеку» всегда был площадкой, объединяющей не только киносообщество. В разное время фестиваль сотрудничал с художниками и философами, писателями и фотографами, аккумулировал опыт различных профессий и искусств, создавал пространство для обмена им. Поэтому в 2024 году команда фестиваля обратилась к Рустаму Хамдамову — так родился центральный визуальный образ фестиваля, рисунок Хамдамова, авторская вариация эскиза художника к фильму «Бриллианты». Этот выразительный женский взгляд зрители увидят на всех имиджевых материалах фестиваля, от афиши «Послания к человеку» до каталога, брошюр и специальной коллекции мерча.