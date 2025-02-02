 Церемония награждения победителей Конкурса «Сказки на шелке»

29 января в Центральном Доме Литераторов состоялся литературный вечер в честь 199-летия М.Е Салтыкова-Щедрина и торжественное награждение финалистов и победителей конкурса «Сказки на шелке» на разработку дизайна шелкового платка по мотивам сказок писателя. Он проводился в преддверии 200-летия со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина и открыл цикл мероприятий фестиваля «Щедрин-Фест» www.щедринфест.рф , объединяя литературу, искусство иллюстрации и дизайн, Прошлое и Настоящее.

Организаторами конкурса выступили дизайн-ателье Culture Codes совместно с Талдомским историко-литературным Музеем, Музеем М. Е. Салтыкова-Щедрина в с. Спас-Угол и Центром общественных инициатив под руководством Анны Герасимовой. Конкурс вызвал широкий интерес в творческой среде: было подано 232 заявки из различных городов России, от Москвы до Шлиссельбурга. В финал прошли 82 работы, а 20 лучших работ были отмечены жюри и вошли в финал.

Гостей мероприятия встретила выставка работ финалистов и призеров конкурса «Сказки на шелке». Вечер открылся выступлениями почитателей творчества писателя из Союза писателей России.

Почётным гостем мероприятия стала сенатор РФ Людмила Николаевна Скаковская, которая отметила, что конкурс по созданию эскизов коллекции шелковых платков, посвященных рассказам М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сказки на шелке», в очередной раз подтвердил, что Россия — страна уникальных людей и возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции народного искусства. С первых дней его проведения он стал точкой притяжения для многих талантливых дизайнеров и иллюстраторов, умеющих ярко передавать не только сюжет, но и тонкий философский смысл произведений писателя.

Руководитель Центра общественных инициатив Анна Герасимова поздравила победителей, отметив, что: «Конкурс «Сказки на шелке» стал креативной площадкой для творчества и вдохновил участников на создание поистине уникальных художественных работ. Им удалось глубоко переосмыслить произведения великого русского писателя и мастерски воплотить это в своих творениях. Горжусь, что «Центр общественных инициатив», поддерживая такие проекты, способствует укреплению связи между поколениями и приумножает наше богатое культурное наследие. Желаю всем участникам успешного творческого поиска, ярких открытий и побед!».

Украшением вечера стало выступление специальных гостей: композитора Надежды Колесниковой и артистов камерной сцены Большого театра – меццо-сопрано Анастасии Соколовой и пианистки Валерии Сысоевой.

Кульминацией мероприятия стало награждение победителей, которые получили ценные подарки и призы от Центра общественных инициатив, музея М.Е. Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, российской компании Finex и радио Arzamas.

Ярким финалом мероприятия стало дефиле коллекции платков «Сказки на шелке», воплощенных в материале дизайн-ателье Culture Codes. Цель дизайн-лаборатории – исследование культурных кодов и их выражение через искусство дизайна. Аксессуары от Cultural Codes – это всегда уникальная работа исследователя и дизайнера.

Ирина Дубовская, кандидат культурологии, дизайнер, основательница дизайн-ателье Cultural Codes и руководитель агентства Creative Connections, генеральный продюсер Щедрин-Фест, а также супруга прапраправнука Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина, подчеркнула: «Для нас конкурс стал возможностью увидеть, насколько актуально наследие писателя и как современно, ярко и вдумчиво его можно подать через дизайн».

Конкурс «Сказки на шелке» не просто объединил талантливых художников, но и стал значимым культурным событием, в котором переплелись литература, искусство, дизайн.