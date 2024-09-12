Цифровые музеи поддержат внутренний туризм

В 2024 году 80 млн наших соотечественников, по данным Министерства экономического развития РФ, отправятся на отдых не в дальние края, а останутся «среди родных березок». К 2030 году туристический поток по стране, согласно национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», и вовсе практически сравняется с населением страны и составит 140 млн поездок в год. Подобное бурное развитие туризма поможет росту российской экономики и, по оценкам чиновников из правительства, увеличит число рабочих мест, занятых в отрасли, с 2,5 до 4,9 млн.

До недавнего времени отдыхать в России было не слишком модно: этому мешал и внешний лоск зарубежных курортов (а также его относительная доступность), и неразвитость туристической инфраструктуры внутри страны. В последние годы ситуация кардинально поменялась — отдыхать за границей стало и финансово, и политически сложнее, зато сильно изменились условия для туризма внутреннего: дороги стали лучше, вдоль них появились приличные кафе, гостиницы по всей стране, в том числе и в малых населенных пунктах, росли и продолжают расти как грибы после дождя, а бо́льшая часть достопримечательностей, которыми богата каждая область, каждый край и республика в России, не выглядит уныло и интересна для посещения. Туристы едут уже не только «на курорты Краснодарского края» или же в обе столицы, тенденция сегодня — поездка в другие регионы и малые города, в том числе и места, в которые раньше добираться было и сложно, и долго, и дорого. Сегодня объекты культурного наследия, расположенные в небольших русских городах, таких как Плёс, Гусь-Хрустальный, Суздаль и многие другие, выступают точками притяжения туристов.

Власти регионов по всей стране активно включаются в процесс развития туристической инфраструктуры. Так, на днях министр экономического развития Чувашской Республики в своем Telegram-канале отмечал, что «развитию туризма за пределами Чебоксар будет уделено отдельное внимание в новой Комплексной программе социально-экономического развития республики до 2030 года». В частности, вся Чувашия (которая по площади сопоставима со Словенией) поделена на 14 перспективных туристических территории, и в каждой планируется развивать свой вид туризма: от медицинского и экологического до культурно-познавательного и паломнического.

Однако развитие внутреннего туризма по разным направлениям ставит довольно щекотливые вопросы: а куда именно пойдет турист, какие достопримечательности захочет посетить, где захочет потратить свое время и деньги? Следует отметить, что в борьбу за туриста все активнее включаются музеи — хранители культурной памяти и знаний. Они отлично осознают, что, просто приведя в порядок здание и экспозицию, людей в музеи уже не завлечь. Музею недостаточно просто быть, чтобы завлекать посетителей, нужны новые подходы, а значит, необходимо использовать современные технологии, чтобы не отставать от своих основных конкурентов — кинотеатров, различных шоу и туристических мест.

Цифровизация музеев — неизбежность. Сегодня перевод в «цифру» музейных экспонатов проводят во всех музеях России. Особенно на этом фоне выделяется проект по оцифровке музейной коллекции музея-заповедника «Усадьба “Мураново”», которую проводит IPQuorum при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Здесь по уникальной технологии создаются 3D-образы предметов из богатейшей коллекции знаменитой усадьбы. Цифровые двойники мурановских раритетов сослужат хорошую службу как специалистам — экспозиционерам, музеологам, реставраторам, так и поклонникам виртуальных экскурсий.

Проекты, подобные проекту по оцифровке «Мураново», могут также использоваться другими музеями в качестве наглядного пособия, могут подсказать, как лучше проводить цифровизацию музейных экспонатов и каких ошибок следует избегать. О проблемах, возникающих в этом процессе, и способах оцифровки музейных собраний мы побеседовали с Ларисой Васильевой, заведующей отделом учета Чувашского государственного художественного музея (ЧГХМ), кандидатом искусствоведения, заслуженным работником культуры Чувашской Республики.

– Ваш музей приступил к оцифровке коллекций в начале 2000-х. Как обстоят дела сегодня?

– Первый цифровой фотоаппарат мы приобрели в конце 1999 года, долго разбирались в сути процесса и первые фотографии начали делать уже в 2000-м. Тогда такие снимки качались почти чудом, а для сегодняшнего дня у них слишком маленькое разрешение, и нам приходится постепенно заменять их, переснимая в более высоком качестве. В первую очередь это касается тех предметов, изображения которых необходимы для нашей полиграфической продукции, для размещения в СМИ и представления на научных форумах, где наши сотрудники выступают с докладами. Несколько лет назад музей приобрел мощный сканер, а в ближайшее время планируем купить и более совершенный фотоаппарат. Техника идет вперед, и требования к изображениям растут.

– Насколько остро стоит проблема технического оснащения музея?

– Поначалу даже компьютеров на всех сотрудников не хватало. Они приходили к нам в отдел учета и работали строго по графику, каждый в свои часы. Постепенно количество компьютеров увеличилось, их объединили в локальную сеть, а теперь назрела необходимость создать единую внутримузейную сеть для всех наших четырех зданий, чтобы у всех сотрудников был доступ к нашей базе данных прямо со своих рабочих мест и не нужно было бы бегать по кабинетам коллег, тем более из здания в здание.

– Оцифровка экспонатов требует не только современной техники, но и соответствующих навыков. Музейщикам приходится осваивать новую специальность в дополнение к уже имеющейся?

– К счастью, в ЧГХМ есть профессиональный фотограф с высшим художественным образованием, постоянно работающий с нашими экспонатами. Она следит за новыми тенденциями в фотоделе, повышает квалификацию, так что в нашем музее оцифровка, как говорится, в надежных руках. Но далеко не каждый музей может себе позволить иметь в штате высококлассного специалиста. Фотографы «со стороны», как правило, не понимают специфики съемки музейных предметов. Впрочем, на оплату их работы в музейном бюджете все равно денег нет. А штаты у многих музеев, особенно краеведческих, буквально крошечные, так что на нескольких сотрудниках, а порой и всего на одном, лежит весь груз основных обязанностей – научная и экскурсионная работа, хранение фондов, поддержание порядка в экспозиционных залах и т.д. Времени на то, чтобы еще и фотосъемкой экспонатов заниматься, крайне мало. Не говоря уже о том, что им еще приходится осваивать фотографические премудрости – искать нужный ракурс, выставлять свет. Это если в музее есть цифровой фотоаппарат, а ведь зачастую все снимается на обыкновенный смартфон, который нужного разрешения дать не может. В любом случае, «любитель» никогда не сравнится с профессионалом. Оцифровка предметов искусства – тоже искусство.

– Каким вам видится решение проблемы?

– Было бы здорово, если бы музеи могли приглашать для оцифровки собраний команду специалистов, оснащенных соответствующей аппаратурой. Они бы занимались только этим, что позволило бы не отвлекать сотрудников от основных обязанностей и музей жил бы обычной жизнью. Так работа шла бы значительно быстрее. Количество единиц хранения даже в очень небольшом музее порой исчисляется десятками тысяч. К примеру, в нашем филиале – мемориальном музее-квартире народного художника Чувашии Моисея Спиридонова – почти десять тысяч экспонатов. И там оцифровка еще не завершена. Можете представить масштаб работы во всем ЧГХМ? А в целом по стране? По правде говоря, многие музейщики сомневаются в том, что им удастся закончить оцифровку своих собраний в срок, несмотря на то, что Министерство культуры держит процесс на контроле достаточно строго.

– Цифровые «двойники» необходимо где-то хранить. Какие подводные камни таит организация системы хранения?

– Сейчас мы создаем новую базу данных – старая не позволяет хранить фотографии высокого разрешения. А теперь у нас появилась возможность хранить большие изображения в формате TIFF вместо прежних JPEG.

Фотографии хранятся на CD-дисках, с которых при необходимости снимаются копии. Диски ведь тоже не вечны. Эталоны же – их уже 484 – хранятся в металлическом сейфе. Конечно, «электронный сейф» был бы гораздо эффективнее и удобней – он позволяет сразу каталогизировать файлы по номерам и моментально получать изображение по запросу. К сожалению, нашу заявку на такой «сейф» не поддержали. На данный момент двойники хранятся на том же сервере, что и база данных. Наличие цифрового архива застраховало бы нас от возможных проблем с сервером.

– Цифровое фото хорошо для двухмерных экспонатов; для объемных нужны 3D-модели. О виртуальных экскурсиях на сайте не задумывались?

– Вы правы, но пока мы можем об этом только мечтать. Объемные предметы мы снимаем с разных ракурсов, но всей их красоты и глубины фотографии передать не могут. Особенно обидно за скульптуру. Однако создание 3D-моделей требует еще более сложного технического оборудования, не говоря уже о квалифицированных специалистах. Была бы возможность – непременно разместили бы на сайте виртуальные экскурсии, как это делают флагманские музеи. Не секрет, что такие «путешествия» привлекают внимание потенциальных посетителей, особенно молодых, которые с технологиями «на ты». А кроме того, рассказали бы о нас тем, кто пока до Чебоксар не добрался. К сожалению, на время перехода со старой базы данных на новую мы лишены возможности поддерживать сайт – нет специалиста, который смог бы написать новые коды, необходимые для конвертации.

– Похоже, в обеспечении «цифрового перехода» кадровая проблема – самая острая?

– Да, наряду с финансовой. Некоторые музеи привлекают студентов соответствующих специальностей или волонтеров, но и здесь есть свои подводные камни. Во-первых, студентов, тем более волонтеров, могут просто не допустить в спецхраны и закрытые коллекции – туда порой не всех специалистов пускают. Во-вторых, зачастую музейные сотрудники, особенно с большим стажем, опасаются доверять экспонаты непрофессионалам. Как ни крути, но студенты дипломированными специалистами не являются и опыта в обращении с музейными предметами у них маловато. Ясно одно: многим музеям своими силами с оцифровкой коллекций не справиться. Им нужна квалифицированная помощь и как можно скорее – времени остается все меньше. Между тем Каталог Музейного фонда для нашей необъятной страны имеет особую ценность – это не только один из эффективных механизмов создания единого культурного пространства, но и своего рода «капсула времени», адресованная нашим потомкам.

Фото из личного архива Ларисы ВАСИЛЬЕВОЙ