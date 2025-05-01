Цикл исторических музыкальных программ «Фронтовые бригады» стартовал на JAZZ FM

Легендарные джазмены СССР поднимали дух бойцов на фронте, вселяя в них мужество, стойкость, гордость за Родину. Композиции Леонида Утёсова, Владимира Коралли, Александра Цфасмана, Александра Варламова и других джазовых музыкантов звучали на передовой и в тылу, вдохновляя на борьбу. В честь 80-летия Великой Победы на Радио JAZZ 89.1 FM решили вспомнить подвиг своих коллег и запустить программу «Фронтовые бригады». В цикл войдёт семь выпусков – известная джазовая певица Анна Бутурлина вместе со слушателями погрузится в ту эпоху и вспомнит великих джазменов современности.

Идея программы принадлежит Радио JAZZ, но оказалась очень близка ведущий Анне Бутурлиной. По словам певицы, джаз во все времена остаётся интересным и нужным людям. Эта музыка эмоциональная, жизнерадостная и светлая, под неё можно танцевать, грустить и просто наслаждаться звучанием – она всегда красиво дополняет жизнь и поддерживает в любой ситуации.

«Мои дедушка и бабушка были участниками Великой Отечественной войны. Вспоминая о войне, я представляю их лица, думаю о том, как могла музыка спасать их от отчаяния, уныния, согревать души в тяжелых условиях», – рассказала певица.

Музыканты времен Великой Отечественной добирались до мест выступления по грязи и холоду, под пулями, ночуя в землянках и палатках, приводит факты истории Бутурлина. Артисты подвергались опасности также, как и солдаты. Каждый миг они рисковали жизнями для того, чтобы согреть своим искусством сердца бойцов. В тылу артисты продолжали выступать и писать музыку, артисты показывали спектакли в неотапливаемых залах без электричества. А в госпиталях своими выступлениями помогали раненым сохранять веру в лучшее.

«Музыкант должен оставаться отважным, чтобы нести своё творчество, свою мысль, своё душевное тепло слушателям даже в мирное время. А если вокруг всё рушится, оставаться верным себе и своему сердцу и продолжать служить музыке и людям. Это наша миссия, наш путь», – сказала джазовая певица.

Сегодня Радио JAZZ через подобные программы о джазовых исполнителях Великой Отечественной войны помогают людям никогда не забывать о подвиге героев, которые прошли то страшное время.

«Это замечательная идея – вспоминать о тех, кто пронёс искусство джаза, джазовые традиции через военные годы. Радостно знать, что джазовые мелодии и ритмы звучали на полях битв. И Радио JAZZ, как хранитель и популяризатор джазовой культуры, сегодня с гордостью говорит со своим слушателем о наших советских джазменах, из чьих рук мы восприняли музыкальный опыт. Мелодии Цфасмана, например, звучат и сегодня. Я сама исполняю его композиции и даже записала его песню «Потому что у меня есть ты» для моего альбома «Осторожно <Музыка>», – рассказала Бутурлина.