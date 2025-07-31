VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваЦТИ «Фабрика» представляет выставочный проект «Компьютерный класс»

ЦТИ «Фабрика» представляет выставочный проект «Компьютерный класс»

editor
By editor
91
Яна Черкасова. Ecocalypse. Кадр из видео. Нейросеть. 2024
Яна Черкасова. Ecocalypse. Кадр из видео. Нейросеть. 2024

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставочный проект «Компьютерный класс» художественного объединения «Новые Злые». Проект реализуется в рамках новой программы поддержки студенческих проектов «Сцепление».

Выставка исследует, как мифы о цифровом освобождении и глобальной солидарности в Интернете сменились повседневной реальностью алгоритмического контроля: автоматизацией, машинным наблюдением, сбором данных. Работы в экспозиции рассматривают, как интерфейсы заботы становятся инструментами дисциплины, а цифровые платформы объединяют труд, досуг и общение в один поток делегированной активности.

На выставке будут представлены мультимедийные проекты — медиа, видео, скульптуры и перформанс — каждый из которых является элементом единой цифровой экосистемы, отражающей настоящее, в котором современное общество уже живет.

Яна Черкасова — междисциплинарная художница, работающая на стыке технологий и физических медиумов. Проекты Яны направлены на изучение социальных и экологических проблем и их физического переосмысления.

Вероника Молчанова — художница, работающая с перформансом, фотографией и инсталляцией. В своей практике исследует подвижные границы между личной и коллективной идентичностью, их трансформацию под воздействием технологий и новых цифровых ритуалов.

Алина Юнусова — трансмедиальная художница работающая с темой кибернетики на стыке с теорией кино, ее интересуют то какие социополитические процессы стоят за возникновением и применением цифровых технологий. В своих работах Алина обращается к медиумам движущегося изображения, перфомансу, скульптуре, фотографии, аудио и инсталляции.

Шура Костикова — междисциплинарная художница. Работает с живописью, скульптурой, фотографией, перформансом. Отталкиваясь от идеи актуализации бытовых феноменов, художница, преувеличивая некоторые формальные аспекты, выражает проблемы времени и социального.

Предыдущая статья
Проволока золотая: драгоценный материал для промышленности
Следующая статья
Как выбрать коробки для продуктов питания, заморозки и кондитерских изделий оптом

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru