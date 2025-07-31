ЦТИ «Фабрика» представляет выставочный проект «Компьютерный класс»

Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставочный проект «Компьютерный класс» художественного объединения «Новые Злые». Проект реализуется в рамках новой программы поддержки студенческих проектов «Сцепление».

Выставка исследует, как мифы о цифровом освобождении и глобальной солидарности в Интернете сменились повседневной реальностью алгоритмического контроля: автоматизацией, машинным наблюдением, сбором данных. Работы в экспозиции рассматривают, как интерфейсы заботы становятся инструментами дисциплины, а цифровые платформы объединяют труд, досуг и общение в один поток делегированной активности.

На выставке будут представлены мультимедийные проекты — медиа, видео, скульптуры и перформанс — каждый из которых является элементом единой цифровой экосистемы, отражающей настоящее, в котором современное общество уже живет.

Яна Черкасова — междисциплинарная художница, работающая на стыке технологий и физических медиумов. Проекты Яны направлены на изучение социальных и экологических проблем и их физического переосмысления.

Вероника Молчанова — художница, работающая с перформансом, фотографией и инсталляцией. В своей практике исследует подвижные границы между личной и коллективной идентичностью, их трансформацию под воздействием технологий и новых цифровых ритуалов.

Алина Юнусова — трансмедиальная художница работающая с темой кибернетики на стыке с теорией кино, ее интересуют то какие социополитические процессы стоят за возникновением и применением цифровых технологий. В своих работах Алина обращается к медиумам движущегося изображения, перфомансу, скульптуре, фотографии, аудио и инсталляции.

Шура Костикова — междисциплинарная художница. Работает с живописью, скульптурой, фотографией, перформансом. Отталкиваясь от идеи актуализации бытовых феноменов, художница, преувеличивая некоторые формальные аспекты, выражает проблемы времени и социального.