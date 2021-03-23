Дайджест событий финальной недели IRISH WEEK 2021

Леген­дар­ный еже­год­ный фести­валь Irish Week про­дол­жа­ет­ся в Москве и Санкт-Петер­бур­ге и про­длит­ся до 28 мар­та. С аншла­га­ми про­шли пер­вые кино­по­ка­зы, фолк-фести­валь День и ночь свя­то­го Пат­ри­ка и семей­ная про­грам­ма, одна­ко на вто­рой неде­ле фести­ва­лю будет, чем уди­вить поклон­ни­ков ирланд­ской культуры.

ТАНЦЫ

26 мар­та в 19:00 луч­шие тан­це­валь­ные кол­лек­ти­вы Моск­вы поде­лят­ся с пуб­ли­кой взрыв­ной энер­ги­ей и кра­со­той в рам­ках фести­ва­ля-пара­да ирланд­ско­го тан­ца «St. Patrick’s Dance Parade» на сцене кон­церт­но­го зала «МИР». Тан­це­валь­ное шоу будет сопро­вож­дать­ся живой кон­церт­ной про­грам­мой музы­кан­тов кол­лек­ти­ва Lost Temple Brothers, в руках кото­рых ожи­ва­ют народ­ные ирланд­ские музы­каль­ные инстру­мен­ты. А при­шед­ших на фести­валь зара­нее пря­мо в фойе кон­церт­но­го зала на откры­том мастер-клас­се научат дви­же­ни­ям раз­лич­ных видов ирланд­ско­го танца.

КИНО

В честь откры­тия соб­ствен­но­го онлайн-кино­те­ат­ра в Москве на ирланд­ском кино­фе­сти­ва­ле 25 мар­та состо­ит­ся экс­клю­зив­ная пре­мье­ра про­ек­та о совре­мен­ной ирланд­ской музы­каль­ной куль­ту­ре «PLAYBACK». После про­смот­ра филь­ма дирек­тор фести­ва­ля Анна Гряз­но­ва и созда­тель­ни­ца под­ка­ста о попу­ляр­ной музы­ке «Фан-зона» Анна Чека­ре­ва обсу­дят запуск онлайн-кино­те­ат­ра на сай­те irishweek.ru, на плат­фор­ме кото­ро­го жите­ли СНГ смо­гут уви­деть «PLAYBACK», а так­же обсу­дят музы­ку Ирлан­дии, новые онлайн-фор­ма­ты кино и музы­каль­ных меро­при­я­тий. 27 мар­та у детей и их роди­те­лей появит­ся уни­каль­ная воз­мож­ность уви­деть ани­ма­ци­он­ную сказ­ку «Леген­да о вол­ках» в рус­ском дуб­ля­же на огром­ном экране пре­мьер­но­го зала кино­цен­тра «Октябрь» — оце­нив вос­тре­бо­ван­ность филь­ма созда­те­ли IRISH WEEK вве­ли в про­грам­му допол­ни­тель­ный показ. Люби­те­лей роман­ти­че­ских исто­рий, кра­си­вых звезд­ных пар и ирланд­ских пей­за­жей 27 мар­та ждет показ коме­дии «Дикая пароч­ка» с Эми­ли Блант («Дья­вол носит Пра­да») и Джей­ми Дор­на­ном («50 оттен­ков серого»).

Послед­няя неде­ля кино­фе­сти­ва­ля пора­ду­ет жите­лей Петер­бур­га бру­таль­ной коме­ди­ей об ирланд­ских пар­нях «Паца­ны», дра­ма­ти­че­ской исто­ри­ей двух сестер «Из огня да в полы­мя», сбор­ни­ком корот­ко­мет­раж­но­го кино Ирлан­дии, состо­я­ще­го из лег­ких и радост­ных зари­со­вок из жиз­ни самых раз­ных людей, а так­же доку­мен­таль­ным порт­ре­том жиз­ни дуб­лин­ско­го худож­ни­ка Шона Хил­ле­на в филь­ме «Зав­тра суббота».

ТУР ПО ПАБАМ

Посто­ян­ные хра­ни­те­ли атмо­сфе­ры Ирлан­дии в Рос­сии — ирланд­ские пабы встре­тят гостей двух сто­лиц хоро­ши­ми напит­ка­ми и живой ирланд­ской музы­кой. 25 мар­та в 20:00 в Abbey Players Pub, един­ствен­ном пабе, сти­ли­зо­ван­ном под атмо­сфе­ру теат­ра, прой­дет спек­такль по пье­се Мар­ти­на Мак­До­на­ха «Пала­чи». 27 мар­та в 19:30 состо­ит­ся кон­церт-бесе­да «Почти всë о свя­том Пат­ри­ке» и новая кон­церт­ная про­грам­ма груп­пы «Воин­ство сидов» в O’Donoghue’s Pub, а 28 мар­та в в Abbey Players Pub в 18:00 мож­но будет весе­ло попро­щать­ся с Неде­лей Ирлан­дии до сле­ду­ю­ще­го года, а так­же насла­дить­ся кон­церт­ной про­грам­мой груп­пы Foggy Dew.

Подроб­но­сти и про­грам­ма на сай­те фести­ва­ля http://irishweek.ru/ .

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