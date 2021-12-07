Дайнюс Гавенонис был признан лучшим актером за роль в фильме «Белый кит» на кинофестивале «Бастау»

4 декабря в Алматы завершился IX Международный кинофестиваль студенческих и дебютных фильмов «Бастау». В конкурсной программе Bastau Debuts международное жюри под председательством Юрия Быкова определило победителей — Дайнюс Гавенонис выиграл в номинации «Лучший актер» за игру в первом артхаусном фильме IVI Originals «Белый кит».

«Белый кит» — дебютная полнометражная картина начинающего режиссера Татьяны Федоровской (на фото справа), ранее работавшей только с коротким метром. Фильм рассказывает о сложностях, с которыми могут столкнуться приемные родители, непростых решениях и их последствиях. В центре сюжета счастливая семья и новость, разделившая ее гармоничную жизнь на до и после — у приемных детей обнаруживают тяжелое генетическое заболевание, которое они унаследовали от одного из своих биологических родителей.

«Белый кит» — это непростой разговор со зрителем на тему, на которую до сегодняшнего дня в кинематографе никто еще громко не высказывался. И это не тема усыновления как такового. Пронзительная история циничного возврата «некачественного товара» обратно в детдом, одна из множества историй, происходящих сегодня в этой индустрии. Об этом сложно рассказать в двух словах, поэтому «Белого кита» надо смотреть. Дайнюса я считаю своим главным открытием. Он сумел пронести через всю картину самое ценное — любовь и надежду на прощение. Второе открытие — Раса Самуолите, она сыграла жену главного героя. Я благодарна актёрам, за то, что они пошли с начинающим режиссёром в дальнее и не самое простое плавание. И очень рада, что «Белый кит» был отобран в программу фестиваля «Бастау», огромное спасибо программному директору Диане Ашимовой. Я счастлива призу, который в ближайшие дни отправлю в Вильнюс, где живут главные актеры. Хочу сказать организаторам и лично Президенту фестиваля «Бастау» Сергею Жумабаевичу Азимову огромное спасибо за теплейший приём, надеюсь, что мы еще не раз встретимся», – отметила автор сценария и режиссер картины Татьяна Федоровская.

В продюсерский состав фильма вошли Никита Михалков, Олег Туманов и Рустэм Самигуллин. На начальном этапе Никита Михалков также выступил как художественный руководитель проекта.

«Мы рады, что картина IVI Originals продолжает свою успешную кинофестивальную серию. Для таких непростых историй, как та, что лежит в основе «Белого кита», очень важен верный подбор актеров. Награды «Бастау» и «Окно в Европу» подтверждают — проект с этим успешно справился», — прокомментировал директор IVI Originals Вадим Соколовский.

Конкурсная программа «Бастау» состояла из игровых полнометражных – BASTAU DEBUTS и короткометражных фильмов — BASTAU SHORTS, а также документальных работ – BASTAU DOCS. В этом году участники и гости кинофестиваля за 5 дней увидели 80 фильмов из более чем 30 стран мира. Президент кинофестиваля Сергей Азимов отметил, что «Бастау» стал первым крупным фестивалем в Казахстане в послековидный период, который прошел в формате оффлайн.

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