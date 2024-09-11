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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дана Борисова раскрыла подробности участия в проекте «Звёзды в джунглях» на ТНТ

editor
By editor
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дана борисова - звезды в джунглях

Дана Борисова уже принимала участие в реалити-шоу на выживание. Зрители помнят ее по третьему сезону шоу «Последний герой» с Сергеем Бодровым. Она призналась, что согласилась на участие в «Звёздах в джунглях» потому, что назрела необходимость похудеть здоровым способом. А дикая природа, другой континент и отсутствие еды как нельзя лучше этому способствуют. Но попасть на проект без происшествий не получилось.

«Я ни минуты не сомневалась, хотя потом летела на проект с приключениями. Теряла багаж, опаздывала на рейс, два дня жила в аэропорту в Стамбуле. У меня все запуталось, перепуталось, но всё равно вспоминаю это как необычайное приключение, которое изменило мою жизнь», — рассказала Дана.

Дана Борисова рассказала, что специально готовилась к проекту и пыталась с психологом проработать свои фобии. В частности, соприкасаться с противной живностью и насекомыми. Она прошла два занятия, где ей приходилось взаимодействовать с крысами, которых она очень боится.

Также Дана призналась, что не знала о некоторых нюансах реалити и испытывала настоящий дискомфорт от того, что ночью в спальне поздно отключается свет.

«Я не знала одного нюанса всех реалити: ночью в спальне не отключается свет до тех пор, пока самый последний участник не ляжет в кровать. Фактически он выключался только на 1,5-2 часа за ночь. И это для меня было пыткой. Еще одной пыткой было спать в одной спальне с малолетними парнями-блогерами!», — рассказала Дана.

Телеведущая рассказала, что ей было сложно подстраиваться под участников из-за ее своеобразного чувства юмора и биполярного расстройства. Борисова привыкла, что обычно люди подстраиваются под неё. Но у реалити-шоу свои законы.

Известно, что вместе с Даной Борисовой в проекте «Звёзды в джунглях» примут участие певец Натан, комики Фил Воронин и Игорь Чехов, актёры Александр Волохов и Даниил Вахрушев, блогеры Женя Кривцова и Валерия Чекалина, актриса дубляжа Дарья Блохина и ведущая Алёна Блин.

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