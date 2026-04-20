Дарья Чернышева: «Я рисую всю осознанную жизнь»

Художник-график Дарьё Чернышева редставила избранные работы на вернисаже в концептуальном пространстве Omega Rooftop на Цветном.

– Даша, к твоим 24 годам у тебя весьма солидный творческий багаж. С чего начался твой путь в мир изобразительного искусства?

– Я рисую. Всю осознанную жизнь, а по рассказам очевидцев – и почти всю неосознанную тоже. Мне повезло с учителями, которые дали мне самые разные умения, и с родителями, которые показали мне мир. Мне было года три, когда я стала лепить из пластилина – безостановочно, быстро и очень много: осьминогов, птиц, собак, динозавров, вымышленных животных… Фотографии этих фигурок позволили быть принятой на год младше обычного возраста, в 6 лет, в студию керамики в пушкинском Мусейоне уже по завершении набора. Моим педагогом там стала известный скульптор-керамист Марина Коваленко.

К этому времени и рисовала — в художественную школу меня не отдали, специалисты посоветовали пока просто не мешать. В Мусейоне занималась многим. Класса с седьмого со мной работал приглашенный педагог – художник Глеб Васильев. Навыки понемногу конкретизировались, академический рисунок заставлял мозг по-настоящему шевелиться.

– Ему ты обязана своей любовью к рисунку?

– Да, Васильев смог дать мне полное представление о рисунке, его математике, переформатировать мозги. Это – магия умения сделать на плоском листе иллюзию объемного предмета, здесь и базовая геометрия, и работа света. Рисунок – комплексная вещь и основа любых других изобразительных техник.

А мир гравюры мне открыла художник Светлана Кочеткова, тогда – руководитель студии эстампа Мусейона. Пожалуй, в то время у меня возникло понимание, что графика – мое направление. И в нем я нахожу для себя какие-то новые приемы, это, прежде всего, дело практики. Мир графики – мир тонких настроек, в нем нет «проходных» моментов. Например, в гравюре на меди для изготовления оттиска важным будет не только качество бумаги, но и время ее замачивания – качественный офорт требует четкого подхода.

– На твоем Вернисаже в Omega Rooftop ты представила работы в разных техниках. Есть самая любимая?

– Мне нравится работать перышком и черной тушью. Это кропотливое занятие, в котором можно по-настоящему развернуться в смысле детализации. Из живописных материалов мой фаворит – темпера, дает широкие возможности в иллюстрировании книг, что, собственно, является предметом моей учебы в Строгановке. Наша кафедра – Искусство графики – готовит специалистов по двум направлениям: станковая графика и книжная графика, во втором случае речь идет о подготовке иллюстраторов формата «человек-оркестр», мы получаем навык создания книг целиком: макет, верстка, обложка, ГОСТы… вплоть до подбора шрифтов с учетом их размера – для детей по возрасту, если речь о детской литературе, – следует учесть массу факторов.

– Есть среди современных художников-иллюстраторов те или тот, кто произвел на тебя особое впечатление?

– Недавно на занятиях нам показывали работу литовского художника Эвелины Дацюты, это была иллюстрированная книжка про кота, подружившегося с тюльпаном. Сюжет примерно такой: асоциальный кот в депрессии сидит в своей квартирке, приходит весна. У котов весной случается известный энтузиазм, и он радостно отмечает, что мерзость зимы закончилась, и тут рядом с его домом из земли вылезает тюльпан. Они подружились, цветок делает его позитивным, но почти сразу сообщает, что скоро лепестки его опадут и его не станет. Как так? И это довольно скоро начинает происходить. И кот проводит рядом с тюльпаном все его последнее время, утешая его. В этом принятии он становится другим. И каждую следующую весну он ждет новые цветы.

Книга была выполнена неформально. Текста минимум, на разворотах – иллюстрации на всю страницу, такое насыщенное образами повествование о неизбежном.

Художников немало, но работы я помню лучше, чем имена. Знаменитая на весь мир Болонская ярмарка детской книги, а также многие другие фестивали и конкурсы позволяют узнать о лучших из лучших в этой сфере.

– Твои сюжеты, твои герои – кто они?

– Я вдохновляюсь общением с природой, и оно дается мне проще, чем с людьми. У меня дома живут две черепахи, собака Сириус и богомол Декстер. Каждый из них имеет свой характер и свои потребности. Мы ладим.

Людей на моих работах нет. Мир животных и растений, реальных и фантазийных. Так было с самого детства. Те фигурки, которые я продуцировала, как конвейер, – среди них не было человеческих образов (кстати, мама обеспечила их полную сохранность необычным способом: при ремонте в стене были выполнены ниши, куда она их заботливо поместила и закрыла витриной, снять ее без деструкции не представляется возможным).

Впрочем, программа по иллюстрация заставляет делать исключения, совсем недавно был один человеческий персонаж.

– Видимо, это особенный какой-то случай, поделишься?

– Этот герой – персонаж книги Михаэля Энде «Бесконечная история». Точнее – персонаж, про которого читает в книге ее главный герой, мальчик, которого обижают в школе. Он погружается в придуманный мир, где действует его альтер-эго, вот его-то я и изобразила. Такой, из вымышленной сказочной расы – зеленокожий десятилетний мальчик, инспирированный образами североамериканских индейцев.

«Бесконечная история» – и довольно известный фильм, который не смог соответствовать книге и по мнению автора, и по моему убеждению – я прочла ее в оригинале на немецком и – да, вдохновилась.

– Есть среди неупомянутых выше наставников те, которым ты хотела бы выразить особенную благодарность?

– Среди педагогов Строгановской Академии это Юрий Скоморохов, который меня заставил сейчас дальше погружаться в мир хорошей современной типографики и необычных иллюстраций, Татьяна Галактионова – наш преподаватель офорта, нереальный профессионал и невероятно приятный человек. Другой мой педагог из Пушкинского — руководитель изостудии Наталия Бочарова, с которой я годами ходила по музею, рисуя с натуры экспонаты.

– Ты продаешь свои работы?

– Да. Недавно в одной из галерей на Никитской мои знакомые проводили выставку: гравюры, фотографии, рисунки. Неформально, динамично. Я представила несколько своих работ, пару купили. Мне нравятся такие мультиформатные мероприятия.

Именно в таком участвовала в начале апреля. Когда получила предложение от Амарии – в ее необычном проекте по замыслу музыка встречается с изобразительным искусством, конечно, согласилась. Вечер на крыше универмага «Цветной» начался вернисажем моих работ разных лет и в разных техниках. Рассказала гостям о некоторых тонкостях и создала на месте мини-линогравюру «№2» – проект называется КОНЦЕРТ2: музыкальное представление сразу двух авторов (в этот раз – Бакашин и Амария) с двумя группами на одной сцене. Необычно. И как раз для их дуэта – песня Алексея Бакашина «Колокол», финальный номер программы – мною была создана работа-посвящение. Ее купили.

