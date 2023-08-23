Дарья Мациевская анонсировала финал Seasons Tech 3.0 на пресс-завтраке Fashion Style Russia

14 августа в ТДК «Смоленский пассаж» состоялся пресс-завтрак, посвященный осеннему сезону главной выставки российской легкой промышленности Fashion Style Russia, в рамках которой пройдут финальные мероприятия третьего набора акселератора Seasons Tech.

Спикерами пресс-завтрака стали генеральный директор выставки Fashion Style Russia, директор международных выставок обуви и кожгалантереи SHOESSTAR Александра Сакаева, генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакиевич, первый вице-президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Надежда Самойленко, управляющий партнер ГК «РУССКИЙ МЕХ» Василий Константинопольский и другие.

Президент компании «Русские сезоны» и основатель Seasons Tech Дарья Мациевская в своем выступлении прокомментировала аспекты развития отечественной легкой промышленности, связанные с развитием инновационных проектов, и представила программу финальных мероприятий третьего набора акселератора.

Так, в рамках Fashion Style Russia 5 сентября пройдет торжественная церемония открытия коллективного стенда Seasons Tech, а 6 сентября состоится ключевое пленарное заседание Fashion Style «Роль инноваторов в развитии легкой промышленности в России», соорганизатором которого выступает акселератор. Demo Day акселерационной программы состоится 6 сентября на площадке «Подиум» и представит 24 лучшие команды третьего набора в треках «Технологический» и «Цифровой».

«Развитие отечественного легпрома, создание возможностей для эффективного взаимодействия ее участников - наша общая цель с организаторами Fashion Style Russia, поэтому мы были рады объединить усилия для того, чтобы представить проекты инноваторов Seasons Tech всей индустрии легкой промышленности в России», - отметила Дарья Мациевская.

Международная выставка Fashion Style Russia пройдет с 5 по 8 сентября 2023 года на площадке МВЦ «Крокус Экспо». Выставка организуется Союзлегпромом, компанией SHOESSTAR и Российским союзом кожевников и обувщиков при поддержке Минпромторга РФ.

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