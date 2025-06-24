dato 50 лет!

25 июня празднует свой юбилей легендарный певец Dato. В это сложно поверить, но артисту исполняется 50 лет! Любимец публики, Dato поёт на 7-ми языках, сам пишет музыку, делает аранжировки и играет практически на всех музыкальных инструментах.

За его плечами — успешная музыкальная карьера, а также участие в группе Sakhe, с которой он продолжает собирать стадионы. Dato – один из первых артистов, у которого появилось собственное приложение для Iphone! Его песни неоднократно использовались в качестве саундтреков к фильмам и сериалам. Множество премии музыкальных фестивалей в том числе и гран-при.

В числе главных хитов Dato:

Первое в мире видео с рисунками на песке «Sand Dream». Ролик был показан во внеконкурсной программе 15-го фестиваля рекламы ММФР в Москве и был представлен зрителями во многих странах мира. Клип «Sand dream» культивировал жанр рисунка на песке, что стало толчком к появлению множества клипов и рекламных роликов в этом стиле.

Ремикс Dato на легендарную песню «Чито гврито». Песня до сих пор собирает миллионы прослушиваний на различных стриминговых площадках.

Трек «Джаная», ловко соединивший жанр R’n’B с этно-мотивами и штурмовавший все чарты и эфиры страны.

Клубный треки артиста Straight thorugh my heart, звучавший в эфире топовых радиостанций на постсоветском пространстве и в Европе. Dato успешно сотрудничал с западными клипмейкерами.

Песня на турецком языке Ozluyorum, ставшая вирусной в сети и собравшая более 50 миллионов просмотров

И, конечно, баллады Dato, особенно полюбившиеся публике: «Я любил», «Когда ты со мной», «Если это не любовь».

Огромное количество кавер-версий на эти песни говорит о настоящем народном признании. Бархатистый голос Dato завораживает, а его душевные баллады затронули не одно женское сердце.

Dato активно гастролирует, полон сил и остаётся желанным гостем теле- и радиоэфиров, а также крупных международных фестивалей. Он с уверенностью говорит: «главный музыкальный хит — ещё впереди»!