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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Dato 50 лет!

editor
By editor
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dato 50 лет!
Фото © пресс-служба новостей «Золотая обойма»

25 июня празднует свой юбилей легендарный певец Dato. В это сложно поверить, но артисту исполняется 50 лет! Любимец публики, Dato поёт на 7-ми языках, сам пишет музыку, делает аранжировки и играет практически на всех музыкальных инструментах.

За его плечами — успешная музыкальная карьера, а также участие в группе Sakhe, с которой он продолжает собирать стадионы. Dato – один из первых артистов, у которого появилось собственное приложение для Iphone! Его песни неоднократно использовались в качестве саундтреков к фильмам и сериалам. Множество премии музыкальных фестивалей в том числе и гран-при.

В числе главных хитов Dato:

  • Первое в мире видео с рисунками на песке «Sand Dream». Ролик был показан во внеконкурсной программе 15-го фестиваля рекламы ММФР в Москве и был представлен зрителями во многих странах мира. Клип «Sand dream» культивировал жанр рисунка на песке, что стало толчком к появлению множества клипов и рекламных роликов в этом стиле.
  • Ремикс Dato на легендарную песню «Чито гврито». Песня до сих пор собирает миллионы прослушиваний на различных стриминговых площадках.
  • Трек «Джаная», ловко соединивший жанр R’n’B с этно-мотивами и штурмовавший все чарты и эфиры страны.
  • Клубный треки артиста Straight thorugh my heart, звучавший в эфире топовых радиостанций на постсоветском пространстве и в Европе. Dato успешно сотрудничал с западными клипмейкерами.
  • Песня на турецком языке Ozluyorum, ставшая вирусной в сети и собравшая более 50 миллионов просмотров
  • И, конечно, баллады Dato, особенно полюбившиеся публике: «Я любил», «Когда ты со мной», «Если это не любовь».

Огромное количество кавер-версий на эти песни говорит о настоящем народном признании. Бархатистый голос Dato завораживает, а его душевные баллады затронули не одно женское сердце.

Dato активно гастролирует, полон сил и остаётся желанным гостем теле- и радиоэфиров, а также крупных международных фестивалей. Он с уверенностью говорит: «главный музыкальный хит — ещё впереди»!

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