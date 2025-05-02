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«Давай помнить»: PALATOV представил новый трек со смыслом

editor
By editor
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palatov - давай помнить
Фото © пресс-служба Rocket Records

Через честные тексты и живое, современное звучание музыкант PALATOV напоминает нам о главном: нужно быть собой, не терять близких, уметь держать удар и помнить, ради чего мы стоим на ногах. Именно об этом его новая песня «Давай помнить» — прямая и искренняя дань тем, кто поставил свою жизнь на кон ради будущего.

В треке «Давай помнить» звучит напоминание о ветеранах — о людях, которые не отводили взгляд перед лицом страха и боли. Это глубокая песня, после которой хочется встать. Или просто помолчать. И сделать что-то правильное. Ведь, пока ты дышишь, возможно все.

Музыкально трек держится на плотном, гитарном рифе с мощным приемом в припеве, который буквально «встает» в полный рост. Честная подача вокала и отсутствие излишнего глянца — все это делает песню живой и по-мужски открытой:

«Давай помнить тех, кто смотрел страху прямо в глаза, делая все, чтоб ты завтра проснулся, и снова пошла белая полоса».

PALATOV — голос тех, кто не сдается. Его музыка — это поп-рок с характером, где простота и искренность встречаются с внутренним стержнем, правдой жизни и верой в любовь, семью и тех, кто рядом. Кроме того, он — профессиональный гитарист, чьи песни звучат на региональных радиостанциях по всей стране и собирают свою аудиторию без шума, но с весом.

«Давай помнить» — это не про цифры в учебниках. Это про настоящих людей. Про тех, кто прошел через ад ради нас. Если мы забудем об этом, то потеряем себя», — говорит PALATOV.

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