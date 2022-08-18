Дебютная книга Шармейн Уилкерсон выйдет в издательстве «Азбука»

В начале сентября издательство «Азбука» выпускает дебютный роман американской писательницы Шармейн Уилкерсон «Черный торт». Книга стала бестселлером New York Times, была приобретена для издания на множестве языков мира, а в настоящее время по ней готовится сериал. Роман «Черный торт» впервые выходит на русском языке.

Черный торт : роман / Шармейн Уилкерсон ; [пер. с англ. И. Иванченко]. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. — 416 с. — (Азбука-бестселлер)

В детстве Байрон и Бенни были неразлучны, однако, повзрослев, брат и сестра не только отдалились друг от друга, но и вообще перестали общаться. Впервые за восемь лет они встречаются на похоронах Элинор, их матери, которая вместе с завещанием оставила им в наследство испеченный ею черный торт, символизирующий в их семье счастье и любовь, — оставила в надежде, что Байрон и Бенни сумеют преодолеть разногласия и восстановить былую дружбу. А еще — аудиозапись, так как повзрослевшие дети должны наконец узнать скрываемую много лет правду о своей семье, о своем происхождении и о том, что у них есть сестра…

Дебютный роман Шармейн Уилкерсон — это эмоционально и красиво написанный рассказ о семье, жизнь которой навсегда изменилась в результате выбора, сделанного Элинор в юности.

Перевод с английского Ирины Иванченко.

Шармейн Уилкерсон — американская писательница родом с Ямайки, в настоящее время живет в Италии. Выпускница Барнардского колледжа и Стэнфордского университета, в прошлом журналистка, чьи короткие рассказы, отмеченные наградами, появлялись в различных журналах и антологиях.

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