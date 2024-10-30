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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Дед Захар «Против всех»!

editor
By editor
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дед захар в сериале против всех

Фото © онлайн-кинотеатр START

Дед Захар продолжает борьбу за родовое гнездо, а в его доме неожиданное пополнение — в семью вернулся «блудный сын» Михаил. Поможет ли он Занозиным справиться с очередной угрозой от застройщиков или станет тем, кто окончательно рассорит родню? Об этом расскажет третий сезон народной комедии «Против всех», премьера которого состоится в онлайн-кинотеатре START уже 15 ноября, а после — в эфире телеканала СТС. Представляем трейлер долгожданного продолжения проекта.

По сюжету в доме Занозиных появляется новый член семьи — третий брат-близнец Михаил (Сергей Лавыгин). Стремясь завоевать расположение родных, он устраивает совместную поездку в столицу, а в качестве широкого жеста восстанавливает дом Деда Захара (Николай Добрынин). Однако героям не суждено насладиться семейной идиллией: рядом с ЖК начинается строительство кольцевой дороги, которая должна пройти прямо через участок непримиримого семейства. Занозиным вновь предстоит побороться за сохранение родового гнезда.

Сергей Лавыгин, сыгравший уже третьего по счету брата-близнеца, поделился опытом вживания в образы трех персонажей: «Играть одновременно трех персонажей в одном проекте, примерно в три раза трудней, чем одного. Но “растроения” личности, к счастью, не произошло. Однако это не первый подобный опыт для меня, я регулярно играю всех персонажей, когда читаю дочке сказку. А если серьёзно, снимать одного исполнителя в ролях трех братьев-близнецов — довольно кропотливая работа для всех участников съемочного процесса».

Никита Тарасов, которому достался несвойственный ему образ главного антагониста, поделился впечатлениями от проекта: «У моего героя говорящее имя Переплут. Что с древнерусского означает “бог дорог”. Переплут – интеллектуал и стратег, который воспринимает противостояние с семьей, как азартный поединок, а его моральные устои вызывают большую настороженность. Конфликт семьи Занозиных и Переплута принесет много неожиданных поворотов сюжета и заставит зрителей задуматься над противостоянием семейных ценностей и разрушительной силы зла».

Ранее о проекте рассказывали:

«У деда Захара появляется новый противник — хитрый манипулятор в исполнении Никиты Тарасова, — рассказывает режиссер сериала Алексей Татаренко. — Он действует гораздо тоньше и ловчее, чем наглый бюрократ Роберт или жестокая Барбара. Внутри семьи также происходят неожиданные изменения: объявляется еще один сын деда Захара. Непростая актерская задача для Сергея Лавыгина — теперь он играет сразу три роли. Братья будут ревновать и отца, который в восторге от блудного сына, и Василису — вечное яблоко раздора между Витькой и Германом».

«Сериал рассказывает о знакомых персонажах и жизненных ситуациях, которые могут раздражать, даже бесить, но ведь так бывает и в жизни, — отмечает и Александра Урсуляк. — Семья — это не всегда просто, но важно оставаться вместе. В новом сезоне будет много смешного. Не могу раскрывать все карты, но скажу, что Василису ждут интересные события и приключения!».

Сергей Лавыгин: «Сериал обладает так называемым хай-концептом — очень внятной идеей, интригой сюжета и событийными аттракционами. Один из таких аттракционов — появление в сериале третьего брата-близнеца Михаила. У всех моих героев начинается новая жизнь: один впервые женился, другой развелся, а третий нашел семью. Это для затравки!»

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