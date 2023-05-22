«Делай Добро»: в сети семейныйх кафе «АндерСон» появился оригинальный десерт к 10-летию «Дома с Маяком»

В семейных кафе «АндерСон» появился новый оригинальный десерт – Cake to go «Делай Добро». Кондитеры сети создали «торт в стаканчике» к 10-летию давнего партнера кафе – Детского хосписа «Дом с Маяком». Часть средств, собранных от продажи десерта, будет перечислена в одноименный фонд на помощь подопечным хосписа.

Cake to do «Делай Добро», или пирожное в стаканчике – это настоящий сметанно-клубничный торт слоями, но в удобной и необычной форме, который можно взять с собой и есть на ходу! В освежающем летнем десерте органично сочетаются нежный сметанный мусс с легкой кислинкой, крошка из воздушных бисквитных коржей и сочная клубника.

Идею десерта в формате Cake to go кондитерам подсказали сами сотрудники «Дома с Маяком».

«Нас с АндерСоном связывает многолетняя дружба, мы вместе реализуем десятки добрых проектов и исполняем детские мечты каждый год. Кафе помогает нам, присылая торты и другие сладости к нашим праздникам в стационаре, на дни рождения подопечных детей домой и на большие мероприятия. В прошлом году на летнем фестивале в Екатерининском парке было огромное количество людей. В какой-то момент у нас закончились тарелки, и мы стали выдавать гостям медовик «АндерСона» … в стаканчиках для кофе. Это оказалось очень удобно и трогательно. Гости фестиваля могли унести кусочек торта с собой и поделиться с кем-то особенным», – рассказывает исполнительный директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Елена Куперштох.

«Много теплой дружбы связывают нас и наш АндерСон с невероятными неравнодушными людьми из «Дома с маяком». Каждый день они совершают свой подвиг в помощи и поддержке друг друга, а мы все эти годы с восхищением помогаем им на их пути, чем можем. Этой весной «Дому с маяком» исполняется 10 лет, на пересчет работы в благотворительности – огромная целая жизнь, и нам очень хотелось как-то выделить это событие, поэтому мы сделали то, что умеем лучше всего – новый вкусный десерт. Идея торта в стаканчике всем в «АндерСоне» очень понравилась, надеемся, что ее оценят и наши гости. Его нежный знакомый с детства вкус напоминает о самом важном, что у нас есть – о семье. А 1 июня во всей сети уже традиционно пройдет День Благотворения, когда известные артисты и блогеры примерят на себя роль хостес, аниматоров и официантов. Часть выручки этого дня также мы переведем «Дому с маяком»», – добавляет Екатерина Гамова, бренд-директор сети семейных кафе «АндерСон».

Десерт «Делай Добро» будет доступен к заказу до конца лета во всех кафе «АндерСон». Также можно оформить доставку по Москве и области и провести доброе чаепитие в семейном кругу.

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