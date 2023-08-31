«ДелоФест» на стадионе «Фили»

3 сентября 2023 года с 11 до 17 часов на регбийном стадионе «Фили» состоится спортивно-массовое арт-культурное мероприятие – праздник «Спорт за традиционные семейные ценности». Организаторами события выступают представители социально ориентированного объединения команда «ДелоСпорт» и Институт современного искусства.

Перед стартом нового спортивного сезона и началом учебного года спортсмены команды и студенты института подготовили для большого семейно-спортивного праздника много интересных активностей, показывающих ценности здорового образа жизни и богатые российские семейные традиции. Совместное времяпровождение на воздухе, участие в конкурсах, выигрыши в лотерее, победы в спортивных эстафетах, участие в концерте, интерактивные игры на арт- и спорт-площадках, пение караоке, призы, подарки и многое другое ожидает посетителей стадиона и участников мероприятия, среди которых особое внимание к многодетным семьям, молодым семьям и семьям участников СВО.

Команда Делоспорт и Институт современного искусства приглашают всех неравнодушных к здоровому образу жизни и традиционным семейным ценностям на этот большой праздник Искусства, Спорта и Семьи. Искусство в разных своих видах выступит на службе спорта: хореография поможет гимнастам и атлетам, вокал придаст энергии и силы в беге и прыжках. Физическое, эмоциональное и ментальное здоровье в семейном коллективе – это счастливая семья.

Счастливая семья – это здоровое развитое государство!

В программе вас ждут: мастер-классы по различным видам спорта для детей и взрослых; творческие арт-мастер-классы по современному танцу, дизайну, эстрадному и академическому пению, конкурсы и подарки для всех гостей.

В праздновании примут участие председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, представители Министерства просвещения РФ, Администрации Президента, Росмолодежи, Префектуры Западного округа, управы «Фили», ректоры-члены консорциума ценностно-ориентированных образовательных организаций «Новая площадь» и консорциума по военно-патриотической и военно-мемориальной воспитательной работе среди молодежи «Память сильнее оружия». Также на территории стадиона будут находиться детские игровые зоны.

Концертная программа состоит из вокальных, хореографических и театрализованных выступлений студентов Института.

Где? Стадион «Фили», ул. Новозаводская, д. 27 А, стр. 1.

Вход – бесплатный.

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