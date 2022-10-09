Деловая программа «ORЁLEXPO 2022» — о самом важном

C 13 по 16 октября 2022 года в Московском Гостином дворе состоится Московская Международная Выставка оружия и товаров для охоты «ORЁLEXPO 2022».





Единственная российская отраслевая выставка объединит на одной площадке производителей, продавцов, пользователей гражданского, охотничьего, спортивного и холодного оружия, законодателей, регулирующих оборот оружия, профессионалов из сфер безопасности и туризма, экологии и регионального развития.

К участию в «ORЁLEXPO» в 2022 году приглашены лучшие компании оружейного рынка, производства снаряжения и товаров для спорта, отдыха и охоты. Стать сильнее рядом с сильными – так может звучать девиз выставки 2022 года. Наряду с компаниями, давно и прочно завоевавшими успешные позиции на рынке, в этом году посетителей форума и экспертов надеются порадовать новые игроки – те, кто сумел воспользоваться шансом, который дает мировой кризис. Посетители выставки смогут увидеть яркие примеры импортозамещения.

Стратегия «ORЁLEXPO 2022» — это насыщенная деловая программа с участием представителей Министерства экономического развития РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли, Росгвардии и МВД РФ, Российского экологического общества, компаний-производителей оружия, специальной техники. В программе экспертные дискуссии, лекции и мастер-классы ведущих экспертов по оружию и охоте, законодательству и экологии.

«Сделано в России» — тренд особой важности. Эксперты обсудят вопросы перехода от стратегии импортозамещения к опережающему развитию национального производства гражданского и спортивного оружия. В фокусе внимания — российский рынок гражданского и спортивного оружия, перспективы развития в новых условиях, влияние санкций на оружейную отрасль и параметры нового технологического перехода. Свое видение темы предложат исполнительный директор НО «Союз Российских оружейников им. Калашникова» Владимир Жихарев, генеральный директор ООО «Московский завод высокоточного оружия» Михаил Горелик, генеральный конструктор ООО «Модуль» Сергей Дорошенко, генеральный директор ООО «Кримтех» Сергей Жученко.

Участник дискуссии на тему экологического самосознания россиян, председатель «Российского экологического общества» Рашид Исмаилов отметил: «Экоосознанность — признак современного цивилизованного гражданина. В целом природоохранная сфера крайне благоприятная среда для проявления лучших качества человека, а также формирования лидерских качеств у молодежи. Отмечу и идеологическую задачу государства — ликвидация экологического нигилизма в обществе».

Обсудят важные аспекты формирования культуры охоты с точки зрения традиций и современности генеральный директор издательства «Вече» Леонид Палько, независимый специалист по охотничьей культуре Елизавета Целыхова, основатель Национальной лиги охоты и рыбалки Евгений Шеляпин, председатель московского охотничьего клуба «Сафари» Леонид Сонин, телеведущий, автор и ведущий youtube-канала «Охота по правилам» Григорий Кривцов, главный редактор журнала «Магия настоящего Сафари» Анатолий Можаров, председатель Женского охотничьего клуба, биолог-охотовед Елена Горбунова.

Новеллы законодательства в сфере владения гражданским оружием эксперты обсудят на дискуссии о лицензионно-разрешительной практике, не останутся без внимания вопросы развития охотхозяйств в России и стрелковой отрасли как важного направления патриотического воспитания молодежи.

В дискуссии «Охота и охрана природы» обсудят вопросы о роли охоты в сохранении и защите природы и биоразнообразия главный редактор издания «Русский охотничий журнал» Михаил Кречмар, заместитель главного редактора журнала «Охота и охотничье хозяйство» Алексей Вайсман, руководитель Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Дьюлустан Дьяконов, заместитель директора ФГБУ «Росзаповедцентр» Артур Мурзаханов, главный охотовед Военно-охотничьего общества Антон Кирьянов.

Участник дискуссии президент «Росохотрыболовсоюза» Татьяна Арамилева отмечает: «Различными общественными деятелями делаются периодически предложения об ограничении охоты до самых радикальных, вплоть до ее закрытия, в частности, весенней охоты на пернатую дичь. Все это обосновывается природоохранными целями ввиду уменьшения численности и ареалов объектов животного мира. Такие требования нельзя назвать разумными как с социальной, так и с экономической точек зрения. В подавляющем большинстве случаев снижение численности и ареалов охотничьих животных происходит из-за природно-климатических явлений и изменений среды обитания деятельностью человека. На охрану, мониторинг и обеспечение воспроизводства охотничьих животных идут значительные средства и берутся они из консолидированного бюджета, а в основном, из доходов от пользователей животным миром, от охотничьих организаций и охотников».

Наряду с традиционными темами в деловой программе «ORЁLEXPO 2022» уделено внимание новым технологиям — оптика, VR, AR, искусственный интеллект и гейминг станут темой обсуждения таких экспертов, как руководитель Просветительского центра ОФСОО «Федерация армейской тактической стрельбы в России» Анна Астахова, эксперт в области киберспорта, интерактивных методов обучения, доцент кафедры «Теория и методика индивидуально-игровых и интеллектуальных видов спорта» РГУФКЧСМиТ Елена Скаржинская, основатель Агентства пропаганды и коммуникаций «HD АРТЕЛЬ» Ипполит Дюмулен, специалист по развитию ФГБОУ «Интердом» Министерства просвещения РФ Сергей Майоров, руководитель спортивного движения «Лукобег», победитель Кубка Москвы, Открытого Кубка Урала по лукобегу Егор Расторгуев, руководитель направления по управлению активами РТ-капитал (Ростех), четырехкратная чемпионка мира по практической стрельбе Анастасия Черненко, учредитель компании Tech Arms, изобретатель тренировочного комплекса ТК 2.0 Вячеслав Паршин.

Еще более актуальной становится тема дискуссии о формировании ответственной гражданской позиции молодежи и школьников через возвращение к массовому обучению стрелковым видам спорта. Обсудят подходы к формированию патриотизма эксперт по PR и GR-коммуникациям Алена Август, тренер спортивной команды по стрелковым видам спорта ЦСКА Владимир Гуреев, ведущий эксперт издательского дома «Мир безопасности» Сергей Лякишев, руководитель ООО «Академия комплексной прикладной спецподготовки «Искусство побеждать» Алексей Чутков, двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы и России по практической стрельбе из пистолета и револьвера, руководитель и главный тренер Академии стрелкового мастерства «Аркона» по практической стрельбе из пистолета Вера Трескова, руководитель Ассоциации российского кадетства Николай Антипов, генеральный директор «Инсайд Системс» Андрей Черекаев, председатель Регионального отделения «ДОСААФ России» Москвы Вячеслав Ниниченко, генеральный продюсер Национальной премии детского патриотического творчества Михаил Соколов, директор по развитию СК «Бисерово» Металий Радуга.

О лицензионно-разрешительной практике и законодательных изменениях в сфере владения гражданским оружием подискутируют главный редактор журнала «Калибр» Александр Кудряшов, генеральный директор ООО «Федеральное агентство новостей» Евгений Зубарев, председатель московского охотничьего клуба «Сафари» Леонид Сонин, владелец ресурса Gun-test.ru Николай Дергачев, автор и ведущий канала «Контрольный Спуск» Антон Баранов.

Важную с точки зрения природоохраны и экономики тему развития охотхозяйства в России: перспективы и направления развития обсудят главный редактор, «Русский охотничий журнал» Михаил Кречмар, руководитель Департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) Дьюлустан Дьяконов, главный охотовед Военно-охотничьего общества Антон Кирьянов, биолог-охотовед, главный менеджер по охоте и трофейной работе охотничьего клуба «Сафари» Александр Михнюк, главный редактор журнала «Охота» Валерий Кузенков.

Диапазон дискуссий и мастер-классов «ORЁLEXPO 2022» отвечает широкому спектру интересов посетителей выставки – это и мастер-класс по оказанию первой помощи в лесу, по самообороне, и обсуждение трендов моды стиля «милитари». Эксперт моды Вячеслав Ровнер считает: «Стиль милитари серьезно повлиял на современную одежду и моду. Некоторые предметы одежды военных стали теперь неотъемлемой частью гардероба современного джентльмена и даже настоящими иконами стиля».

В программе также встречи с путешественниками, оружейными блогерами, «на сладкое» — мастер-классы по охотничьей кухне и крепким напиткам. Все желающие смогут попробовать свои силы в тирах — виртуальных и безопасных.

Выставка «ORЁLEXPO 2022» открывает огромные возможности для обмена опытом, поиска деловых партнёров и заключения контрактов. А тем, кто приходит сюда впервые – открывает волшебный мир охоты, стрельбы и путешествий на основе уникального сочетания традиций и современных технологий.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.