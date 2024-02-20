День дизайна костюма в Институте бизнес и дизайна B&D

18 февраля в Институте бизнеса и дизайна B&D прошел День дизайна костюма. В этот день посетители смогли не только посмотреть на российскую идентичность глазами студентов, но и узнать, что ржавчина на одежде оказывается практична в быту, что среди материалов для платья можно использовать самый настоящий леденец, и что предметы одежды с подиума вполне можно носить, даже если они представляют собой произведение искусства.

День дизайна костюма — ежегодное событие в Институте бизнеса и дизайна, и в этом году его темой стал «Феномен российской идентичности». В представленных коллекциях с авторскими экспериментами и арт-объектами студенты использовали узнаваемые символы из российской истории, культуры, разбирались в характерных особенностях русской души и отражали специфику многонациональной страны.

«Выбранная нами тема вызвала большой отклик у студентов, и я думаю, что молодым дизайнерам сегодня нравится работать со своей родной культурой, обращаться в работах к своим корням. Поэтому в каком-то смысле их коллекции — это ответ на поиск самоидентификации в современном мире, в том числе на симбиоз этносов и многообразие культур, представляющих Россию», — поясняет руководитель профиля «Дизайн костюма» Элина Андросова.

В показе-перформансе, который сопровождали народные песнопения и профессиональная хореография, приняли участие 56 образов студентов с 1 по 4 курс бакалавриата. Показ посетили более 250 человек.

«Я довольно давно живу в России, и для меня самым узнаваемым символом на фоне всех остальных стала русская зима, ведь это то, с чем Россия в первую очередь ассоциируется у иностранца. Наряду с зимой еще один символ этой большой страны — женская красота, и не случайно на выставке и на показе часто фигурировала женская длинная коса. Как художник я был приятно удивлен не только уровнем мастерства молодых дизайнеров, за которым несомненно, стоит серьезная школа, но и их смелостью и уровнем экспериментальности. Пожалуй, за границей не так много знают о современной российской моде, и такие показы, как в Институте B&D, могут достойно разнообразить общие представления о ней», — поделился впечатлениями от выставки итальянский художник Массимилиано Робино.

На выставке, которая продлится до 22 февраля, посетители могут ознакомиться с модными образами от арта- до стрит- стайла, авторские art-fashion инсталляции, работы по цветной графике, c использованием новейших цифровых технологий, проекты по архитектонике костюмных форм. Отдельного внимания заслуживает пространство арт-фэшн, нового направления обучения в Институте B&D. Здесь можно увидеть, как произведение искусства становится предметом одежды и наоборот, а также узнать много нового о современных материалах для костюма.

День дизайна костюма и показ-перформанс — первая часть исследования на тему «Феномена российской идентичности». Проект завершится масштабным модным показом, который состоится летом 2024 года в Москве.

Институт бизнеса и дизайна B&D был основан в 1995 году и уже почти 30 лет дает студентам профессиональную подготовку по дизайну, рекламе, маркетингу и менеджменту в креативных индустриях. Институт предлагает разнообразные образовательные программы от подготовительных курсов, программ бакалавриата и магистратуры до профессиональных и авторских курсов, и всё это по более чем 15 направлениям, среди которых «Дизайн костюма» и «Арт-фэшн».

Институт выражает благодарность партнерам — бренду профессиональной косметики для волос EPICA Professional и Факультету Индустрии красоты и гостеприимства — Первый МОК, а также команде визажистов «Глэм Ирэн».