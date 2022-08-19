День флага в парках Москвы

В День флага парки Москвы подготовили насыщенную программу: гостей ждут творческие мастер-классы, выступления исполнителей и музыкальных ансамблей, тематические лекции и многое другое.

Праздничный мастер-класс по созданию пейзажа в технике пастельной живописи пройдет в саду «Эрмитаж». Участники пленэра напишут виды сада и включат изображение флага как символа государства в общую канву картины. Также гостей ждет краткий экскурс в историю государственной символики и объяснение технических тонкостей работы с пастелью. Сбор участников — 22 августа в 12:00 возле памятника Виктора Гюго.

С 15:00 до 18:00 в усадьбе Воронцово пройдет праздничная программа. Посетители примут участие в викторине, послушают любимые песни, получат флажки. С народными песнями выступят Вселена folk и любимая певица посетителей Воронцовского парка – Юлия Морозова, несколько раз на сцену выйдет народный хореографический ансамбль, а завершит концерт выступление казачьего ансамбля. Для маленьких зрителей с 15:00 до 16:00 пройдет анимационная программа на центральной поляне – развлекать их будут известнейшие герои русского народного кукольного театра – Петрушки.

В парке «Ангарские пруды» гостей ждет концертная программа с участием воспитанников проекта «Голос.Дети». С 15:00 до 18:00 в амфитеатре выступят Данил Большаков, Даяна Брют, Анна Якубук, Ирина Летина, Леора, Наталья Самойлова.

В Бабушкинском парке пройдет тематическая программа. В 16:00 гости смогут сделать магнит с символом праздника, а в 17:00 их ждет выступление творческих коллективов СВАО, которы исполнят тематические музыкальные и танцевальные композиции. Концертная программа пройдет в Зеленом театре, а мастер-классы — в Центре творчества и досуга.

Посетителей ландшафтного парка «Митино» приглашают на тематическую викторину, посвященную Дню флага. Гости услышат рассказ об истории государственных символов России, примут участие в экологической викторине «Животные на гербах заповедных территорий» и игра мемори «Флаги». Начало — в 11:00 в павильоне «Буккроссинг» на Фестивальной площади.

В День флага территория Гончаровского парка превратится в арт-пространство. Все желающие смогут принять участие в самых разнообразных мастер-классах. В шахматной беседке парка пройдут мастер-классы по аппликации и каллиграфии, на танцевальной площадке всех желающих ждет мини-квест по английскому языку, на сцене парка всем любителям активного отдыха предложат принять участие в мастер-классе по брейк-дансу от студии Pride One. Рядом развернется зона интеллектуальных мастер-классов: гости смогут научиться играть в шахматы и решать логические задачи и викторины. Программа пройдет с 16:00 до 18:00.

На главной сцене парка «Фили» состоится красочная концертно-интерактивная программа. Посетителей ждут выступления лауреатов Всероссийских и международных конкурсов, обладателей премии «Фарватер» за вклад в искусство, творческого дуэта «Свои», состоящего из Михаила и Ирина Дроковых. Также перед зрителями выступит искромётная группа Boom Brass Band, музыканты которой играют на духовых инструментах. Репертуар группы включает в себя огромный пласт музыкальных эпох и стилей, среди которых песни 70-90х годов, а также современные танцевальные хиты. Для самых юных гостей будет организован творческий мастер-класс. Мероприятия пройдут с 18:30 до 21:00.

В рамках празднования Дня Флага России в культурном центре парка «Ходынское поле» пройдет тематический мастер класс для детей и взрослых. На центральном променаде каждый желающий сможет получить у волонтеров мини-копию флага Российской Федерации. Программа пройдет с 16:00 до 18:00.

В Таганском парке с 17:00 до 19:00 выступит духовой оркестр, который исполнит патриотические песни. Под некоторые композиции выступят участники клуба спортивных бальных танцев.

На главной сцене «Ракушка» Сада им.Баумана пройдет музыкальная программа «Из России с любовью». Гости услышат произведения русских композиторов в исполнении эстрадно-джазовой певицы Ольги Безруковой под аккомпанемент Денис Чефанова (фортепиано). Начнется выступление в 19:00. В 20:00 в саду можно будет посмотреть художественный фильм «Три тополя на плющихе».

В Шахматно-шашечном павильоне Измайловского парка пройдет лекция, посвященная истории праздника. Все желающие узнают, какие исторические события предшествовали образованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Также на лекции расскажут о самом государственном символе: о значении цветов на флаге, его истории и предшественниках. Начнется мероприятия в 15:00.

В Московской усадьбе Деда Мороза ко Дню Флага посетителей ждут выступления музыкальных коллективов, шоу барабанщиков, семейный квест, театральная постановка, а также шоу мыльных пузырей. Развлекательная программа пройдет с 13:00 до 16:00.

22 августа лекторий парка «Кузьминки» окрасится в цвета российского флага — все привычные занятия будут окрашены в белый-синий-красный! На занятии «Скоро в школу» — в числе прочих привычных предметов изучат историю флага, на мастер-классе «Творчество без границ» сделают открытку «Триколор» в смешанной технике, а темой занятия по лепке станет «Над всей страной взовьется флаг родной». Встречи пройдут с 11:00 до 14:00.

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