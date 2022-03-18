День кукольника на ВДНХ: экскурсии, выставка, спектакль

В выходные дни, 19 и 20 марта 2022 года, Главная выставка страны приглашает отметить Международный день кукольника. Гости могут посетить тематическую экскурсию, увидеть коллекцию кукол и посмотреть детский спектакль с участием уникальных механических кукол.

Музей кукол, расположенный в павильоне № 16, приглашает 19 и 20 марта на тематические экскурсии «История России в куклах». Посетители увидят уникальную коллекцию художницы Олины Вентцель из более чем 50 кукол, облаченных в роскошные костюмы, по которым можно проследить историю моды. Все экспонаты мастер создавала вручную из фарфора, подбирая каждую деталь и используя методы старинного шитья. Гостям расскажут о становлении российской государственности, военных достижениях, знаменитых полководцах и политических деятелях со времен княгини Ольги и до Николая II. Начало экскурсии в 13:00. Участие в экскурсии бесплатное, по билету в Музей кукол. Необходима предварительная запись по телефону +7 (985) 420-81-55.

Увидеть коллекцию кукол конца XIX — начала XX столетия из Германии, Франции и России можно в Доме музеев ВДНХ, в павильоне №84а. В коллекции также представлены и самые редкие, фарфоровые куклы, изготовленные на первой российской кукольной фабрике «Фингергут и Шраер». Вместе с куклами на выставке демонстрируются одежда, аксессуары, предметы кукольного быта: мебель, кухонная плита, швейная машинка, посуда и даже чугунная ванна — все, как у людей XIX века.

20 марта в Театре сказок, в павильоне № 9, состоится путешествие в мир динозавров с участием уникальных механических кукол, аналогов которым нет в России. Спектакль «Сказки юрского периода» погрузит зрителей в прошлое, на миллионы лет назад, чтобы каждый смог узнать, какими необычными существами была населена наша планета. Зрители увидят невероятный мир юрского периода и встретят дружелюбных брахиозавров, малыша-диплодока, гигантских аллозавров. Спектакли пройдут в 12:00, 14:00 и 16:00.

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