День матери – 6 лучших сериалов Онлайн-кинотеатра START

27 ноября, в последнее воскресенье месяца, наступит важный праздник – День матери. Онлайн-кинотеатр START подготовил подборку из шести лучших российских сериалов, затрагивающих тему материнства с очень разных сторон — от легкой романтической комедии о поисках счастья до фестивального хита о чрезмерной заботе и документальной ленты о трудностях и радостях материнства поколения миллениалок, — которые уже можно посмотреть на START вместе со своими близкими.

«Ева, рожай!»

О том, что каждый взрослый навсегда остается ребенком в глазах своей мамы.

Главная героиня Ева (Елена Подкаминская), 38-летняя преподавательница танцев, пока еще не мама, но очень стремится ею стать. Впрочем, так было не всегда: свободная жизнь, в которой были любимая работа и регулярный любовник, вполне устраивала Еву до тех пор, пока она не узнала, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставила Еву изменить приоритеты и осознать, что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда в твою личную жизнь постоянно вмешиваются то мама, то бабушка, поиски достойного мужчины превращаются в задачку со звездочкой.

В ролях: Елена Подкаминская, Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Елизавета Мартинес Карденас, Всеволод Болдин, Анастасия Микульчина, Полина Пахомова, Артем Ешкин, Павел Савинков, Наталья Ноздрина и другие.

«Алиса не может ждать»

Может ли быть чрезмерной родительская забота?

Тонкая драма о хрупкости взросления, страхе одиночества и важности родительского внимания и поддержки от режиссера Наталии Мещаниновой. Алиса (Лиза Ищенко) –– подросток, и учителя устали вызывать в школу ее маму (Надежда Михалкова), а та не может понять, что происходит с ребенком. Алиса же узнала то, что от нее скрывали несколько лет: она скоро ослепнет. Еще немного — и наступит полная темнота. Но мама продолжает твердить, что все наладится и Алиса пойдет на поправку. Родительская любовь или украденное будущее? Для Алисы ответ очевиден. Она решает резко повзрослеть, заработать «легкие» деньги и уехать в красивый большой город. Но довольно скоро подростковые иллюзии разобьются о реальность, а мамина стратегия — делать вид, что все хорошо — ожидаемо приведет к противоположному результату.

В ролях: Лиза Ищенко, Анна Михалкова, Таисия Вилкова, Степан Девонин, Михаил Трухин, Надежда Лумпова, Дмитрий Лысенков, Павел Ворожцов, Полина Цыганова.

«Мамы»

О том, что такое быть мамой, когда сама еще ребенок.

Четырехсерийный документальный сериал о материнстве, героини которого – мамы-миллениалки – еще недавно были подростками и остаются в душе детьми до сих пор. Это поколение, которое, с одной стороны, еще помнит аналоговую эру и было воспитано во многом родителями с консервативными взглядами, и с другой ― буквально на глазах миллениалов формировалась современная цифровая медиасреда. Каждый из эпизодов отвечает на вопросы: как быть родителем, если сам еще нуждаешься в воспитании, как быть хорошим родителем, если твой ребенок с тобой не живет, как справляться с детьми, если у тебя депрессия и главное — где найти силы, если кажется, что сил на воспитание уже нет.

«Лучше, чем люди»

О том, что материнские чувства могут быть даже у андроида.

2029 год. Экспериментальный прототип Ариса (Паулина Андреева) — человекоподобный супербот нового поколения, считывающий эмоции людей и даже способный на любовь. Случайно авторизовав маленькую девочку Соню, Ариса решает стать ее мамой. А для этого нужно завоевать сердце ее отца — Георгия (Кирилл Кяро). В отличие от других андроидов, Арисе нужен не хозяин, а семья, которая ее примет и полюбит. И ради семьи она нарушит любые законы робототехники.

В ролях: Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Александр Кузнецов, Виталия Корниенко, Федор Лавров и другие.

«Нина»

О том, что дети – главное богатство.

Нина Ершова (Виктория Исакова) — беззаботная домохозяйка, она трижды выходила замуж и трижды становилась мамой. Последний семейный союз с бизнесменом Костей, обеспечивающим Нину, детей и двух ее бывших мужей, неожиданно рушится. Вместе с детьми Нина переезжает из элитного поселка в съемную квартиру в рабочем районе, где женщине предстоит научиться самостоятельности. Правда, бывшие мужья все равно не оставят ее в одиночестве и привнесут в жизнь семейства много неожиданных проблем.

«Контейнер»

О том, что материнство не бывает суррогатным.

Саша (Оксана Акиньшина) зарабатывает на жизнь при помощи суррогатного материнства. Она переезжает к заказчикам, чиновнику (Филипп Янковский) и его жене (Маруся Фомина), которые видят в ней лишь «контейнер» для ребенка. После родов Саша должна оставить малыша в клинике и подписать отказ. Но за время знакомства и жизни в доме заказчиков она слишком хорошо изучила их принципы и нравы, чтобы не волноваться за новорожденного…

В ролях: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Елизавета Шакира, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, Маша Лобанова, Роман Васильев, Нино Кантария, Ростислав Бершауэр, Сергей Годин и другие.

Фото – онлайн-кинотеатр START

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