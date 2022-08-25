День New Israeli Sound в Еврейском музее

4 сентября Еврейский музей и центр толерантности проведет День New Israeli Sound. Лайнап концерта возглавят хип-хоп исполнительница из Тель-Авива Echo и российская инди-группа «Интурист». Также авторские диджей-сеты представят постоянные резиденты Leto, Shalom! — сообщество «Сила Винила».

Кроме того, в этот день гости музея смогут проникнуться израильской культурой не только благодаря атмосферной музыке, но и представленному многообразию блюд национальной кухни от кафе «Ришон», а также побывав на поп-ап ярмарке. Любителям активного отдыха партнеры летней программы ping tablet предложат поиграть в пинг-понг. Все желающие подробнее познакомиться с Еврейским музеем получат 50% скидку на посещение постоянной экспозиции и временных выставок музея по входному билету на День New Israeli Sound.

Опен-эйр стартует в 15:00 и продлится до позднего вечера. Также День New Israeli Sound станет завершающим музыкальным событием программы Leto, Shalom!, в рамках которой за летний сезон 2022 года была проведена серия ярких мероприятий: концерты Lovanda, Антохи MC, OQJAV, Ilya Fisherman и Алекса Ростоцкого, виниловый маркет, лекции и диджей-сеты при участии сообщества «Сила Винила» и многое другое.

Впервые New Israeli Sound прошел в 2019 году. На сцене фестиваля выступали музыканты, известные как в Израиле, так и за его пределами: Quarter to Africa, Jane Bordeaux, Garden City Movement, Echo, Хила Руах, Лираз Шахри и другие. Главная идея фестиваля — знакомство гостей Еврейского музея и центра толерантности с современной израильской музыкой и культурой, объединяющей традиции и актуальные тенденции.

Echo — одна из самых заметных представительниц израильской музыкальной хип-хоп сцены. Эхо Моргенштерн — бывшая участница электронной группы Echo & Tito. Дуэт работал в жанре танцевальной музыки и быстро набрал популярность как в Израиле, так и за его пределами. После распада группы Echo продолжила сольную карьеру в жанрах соул и хип-хоп, была тепло принята публикой и выпустила несколько альбомов. Ее синглы возглавляют самые престижные чарты страны, а совместная работа с исполнительницей Нога Эрез — саундтрек к сериалу «Командир» — была номинирована на премию «Оскар» и подарила певице рекордное количество прослушиваний на ведущих стриминговых платформах. Этим летом MC презентовала фит со всемирно известным электронным дуэтом Red Axes — трек Flawless. Echo — участница фестиваля New Israeli Sound 2019, где выступала с усеченным составом музыкантов. На этот раз певица обещает привезти с собой всю группу.

«Интурист» — проект Евгения Горбунова, активного участника московской независимой сцены, основателя групп «ГШ», Interchain и NRKTK. Музыка проекта основана на интуитивном творчестве, импровизации и абсурде. В песнях угадывается влияние фри-джаза, панка, латиноамериканской и африканской музыки, московского концептуализма и многих других менее узнаваемых явлений. Выступления «Интуриста» состоялись на крупных российских фестивалях независимой музыки, таких как «Боль», Stereoleto, Moscow Music Week, а также на международных Le Mini Who? (Недерланды), Ment Ljubljana (Словения), Spring Break (Польша), Tallinn Music Week и Station Narva (Эстония) и других.

«Сила Винила» — музыкальное сообщество, объединяющее меломанов, виниломанов, селекторов и диджеев. Сегодня «Сила Винила» — это не только комьюнити, но и музыкальный магазин, творческое пространство, диджей-школа, аудиосалон, ивент- и букинг-агентство.

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