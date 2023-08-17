День рождения Чебурашки или где в Москве провести время в компании любимого героя

20 августа – знаменательный день для любителей анимации и поклонников плюшевого ушастика. Представляем обзор главных события столицы, приуроченных к празднованию дня рождения Чебурашки.

Шоу-переполох «Чебурашка» в КЗ «Москва»

Чебурашка стал символом доброты и дружбы. Милый герой с большими ушами и глазами помогает понять, как важна дружба в новом переполох-шоу «Чебурашка», которое идет концертном зале «Москва» в парке «Остров Мечты». 19 и 20 августа состоятся премьерные показы грандиозной музыкально-цирковой постановки, которая уже завоевала статус главной театральной премьеры этого лета.

«Действо основано на сюжете суперпопулярного фильма, который вышел в первые дни года и имел большой успех у зрителей. Сегодня семейного зрителя ждет продолжение яркой и захватывающей истории Чебурашки, знакомство с новыми друзьями главного героя и масса вау-эффектов», - поделилась продюсер семейного шоу Наталья Локтева.

Детей и их родителей впечатлит настоящая буря из апельсинов, большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки приготовят самый вкусный на свете шоколад. Зрителям и героям удивительной истории предстоит вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план Шапокляк. В постановке режиссера Нины Чусовой задействовано 52 артиста, звучат песни, написанные Сергеем Жуковым. Зрителей ждет искрометный юмор, уникальные акробатические трюки, цирковые номера, впечатляющие спецэффекты и самая современная анимация.

КЗ «Москва», «Остров Мечты» (Проспект Андропова, 1), https://cheburashka.show/

Союзмультпарк на ВДНХ

Приятные сюрпризы для своих посетителей готовит и «Союзмультпарк». В знаменательный день каждый гость мультимедийного центра получит эксклюзивную открытку с изображением любимого героя и апельсинку в подарок. Накануне в «Союзмультпарк» будет завезена целая тонная любимого сочного лакомства Чебурашки.

20 августа свое творение представит известный московский стрит-арт художник Евгений Чес, он же Ches. В качестве холста художник-граффити украсит пространство «Союзмультпарка». На одной из стен он создаст арт в своей авторской технике, изобразив главного героя дня – именинника Чебурашку. Посетители «Союзмультпарка» станут первыми зрителями нового творения Чеса.

Любители анимации и поклонники плюшевого ушастика смогут просмотреть фильм-рекордсмен Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», завоевавший сердца миллионов зрителей. Для тех, кто не успел увидеть нашумевшую премьеру в начале 2023 года, смогут посмотреть фильм на большом экране в «Союзмультпарке». По сюжету необычный пушистый зверек попадает в мир людей, где пытается понять, кто он, и обрести семью. Показы начнутся в 12.30, 15.30 и 18.30. Просмотр киноленты о приключениях ушастого героя входит в стоимость входного билета в медиацентр.

После просмотра главной семейной комедийной ленты 2023 года можно будет продолжить удивительное путешествие по миру анимации и посетить 18 мультимедийных аттракционов «Союзмультпарка».

Союзмультпарк, ВДНХ (Проспект Мира 119, павильон №7), https://souzmultpark.ru/

Апельсиновая вечеринка в баре «Руки ВВерх!»

Компания «Наше шоу», создатель самой громкой театральной премьеры этого лета – переполох-шоу «Чебурашка», и музыкальный продюсер проекта Сергей Жуков по случаю дня рождения ушастого героя приглашают всех на грандиозную апельсиновую вечеринку в бар «Руки ВВерх!» на Таганке, в которой примут участие звезды и популярные блогеры, а также главные исполнители шоу «Чебурашка».

Предстоящее событие обещает стать самой яркой вечеринкой лета. Гостей ждут бодрящий DJ сет, наивкуснейшее апельсиновое мороженое, необычные мастер-классы по жонглированию апельсинами, зажигательные танцы, большой именинный торт и, конечно, же главный виновник торжества – Чебурашка!

Артисты шоу «Чебурашка», которое уже завоевало любовь своих первых зрителей, эксклюзивно представят музыкальные номера.

«Руки ВВерх!» (Нижегородская улица, 2к1), https://taganka.rvbar.ru/

Выставка «Жить дружно!» на ВДНХ

На выставке «Жить дружно!», посвященной 110-летию российской анимации, посетителей ждет полное погружение в мультвселенную и большой приятный сюрприз – встреча с Чебурашкой. «Неизвестный науке зверь», покоривший сердца миллионов, в свой день рождения 20 августа лично будет встречать и сопровождать гостей с 14:00 до 17:00 на анимационной выставке в павильоне «Космос» на ВДНХ. С Чебурашкой, которого вы видели только на экране, можно будет познакомиться, пообщаться и сделать памятные фото. На выставке «Жить дружно!» можно будет узнать много удивительных фактов одного из самых любимых анимационных героев всех времен.

Посещение уникальной экспозиции превратится в большое невероятное путешествие от самых истоков анимации до наших дней. Вы увидите редкие архивные артефакты, настоящих игровых кукол из мультфильмов и эскизы мастеров, создавших легендарных героев.

Павильон «Космос» на ВДНХ, вход в павильон с тыльной стороны, https://житьдружно.рф

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