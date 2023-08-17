В Московском доме книги на Новом Арбате в рамках фестиваля «Снова в школу» пройдет праздник в честь дня рождения Чебурашки. Один из самых известных героев писателя Эдуарда Успенского – Чебурашка - отмечает день рождения 20 августа.

Эдуард Успенский – автор редакции «Малыш» издательства АСТ, на чьи произведения у АСТ исключительные права – придумал Чебурашку 57 лет назад, в 1966 году;

C 2005 года в этот день, 20 августа, празднуют официальный день рождения Чебурашки, поэтому можно считать, что в этом году всеми любимый герой сказок и мультфильмов отмечает своё совершеннолетие!

В 2023 году состоялась премьера фильма Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», к которой издательство АСТ в январе этого года выпустило по лицензии книгу «Чебурашка. Официальная новеллизация».

В этот день редакция «Малыш» издательства АСТ и Московский дом книги приглашают детей и взрослых на праздничную программу ко Дню рождения Чебурашки:

14.45 – сбор гостей;

15.00 – 16:00 мастер-класс по изготовлению открытки «С днём рождения, Чебурашка!» Участники мастер-класса смогут создать яркую поздравительную открытку при помощи ярких пайеток, страз, цветных карандашей и фломастеров. Каждый ребенок получит в подарок раскраску с персонажами книг Эдуарда Успенского из серии «Раскрась любимых героев» редакции «Малыш»;

16.00 – 17.00 встреча посетителей с Чебурашкой, викторина «Чебурашка собирается в школу». Дети смогут обнять любимого героя и лично поздравить его с днем рождения. В подарок участники получат яркие воздушные шары.

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