День рождения Самуила Маршака

3 ноября 1887 года родился Самуил Маршак — поэт, драматург, переводчик, литературный критик и автор множества произведений, ставших детской классикой.

По словам Корнея Чуковского, поэзия для Маршака была «страстной увлеченностью, даже одержимостью». Результатом «одержимости» стали детские стихи и сказки, которые из поколения в поколение родители читают своим детям.

«Вот какой рассеянный», «Детки в клетке», «Двенадцать месяцев», «Кошкин дом»… Продолжать можно бесконечно! Какие произведения Самуила Маршака ваши дети любят больше всего?

Кошкин дом. Рис. О. Ионайтис

Говорят, друг познаётся в беде. В этом пришлось убедиться кошке из сказки-пьесы С. Маршака «Кошкин дом». Весёлая, радушная хозяйка, привыкшая жить в богатстве и роскоши, любила принимать гостей, петь и танцевать. Но однажды… «Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом!» И вдруг оказалось, что помогать соседке никто не желает, что настоящих друзей у неё нет. И тогда она пошла к своим племянникам-котятам, которых недавно обидела, прогнав со двора. Котята оказались добрее тёти кошки, и вот…

Усатый-полосатый. Рисунки В. Лебедева

Классик детской литературы С. Маршак и знаменитый художник В. Лебедев много лет работали вместе. В результате их совместного творчества вышло много книг, которые имели большой успех у читателей и переиздавались большими тиражами. Эти книги востребованы и сегодня — их с удовольствием читают не только мамы, папы, бабушки и дедушки, но и нынешнее поколение юных читателей.

В сборник «Усатый-полосатый» вошли книжки, которые когда-то давно издавались отдельными брошюрами — книжки с известными сказками и стихами С. Маршака («Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Усатый-полосатый», «Цирк» и «Багаж») и иллюстрациями знаменитого художника В. Лебедева.

Стихи и сказки для маленьких

В книгу «Стихи и сказки для маленьких» вошли самые знаменитые произведения классика детской литературы С. Маршака. В сборник вошли стихотворные циклы «Детки в клетке», «Разноцветная книга», «Круглый год», английские и чешские песенки и самые любимые сказки малышей — «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке» и «Тихая сказка».

Малыши, послушав эти стихи и посмотрев картинки, познакомятся с животными, узнают, какие бывают цвета, выучат времена года и названия месяцев, запомнят весёлые коротенькие стихотворения-песенки и подружатся с главными героями сказок С. Маршака.

Детки в клетке

Малышам и малышкам маленькие книжки! С. Маршак приглашает в зоопарк к весёлым и милым зверятам! Весёлые, ритмичные стихи детского поэта-классика и яркие, добрые рисунки Дианы Лапшиной обязательно придутся по вкусу вашему маленькому непоседе.

Читайте вместе с малышами стихотворения о животных, рассматривайте картинки и выполняйте задания!

Двенадцать месяцев

«Пьесу «Двенадцать месяцев», — рассказывал С. Маршак, — я написал во время войны, в самые грозные её дни». Сказка-пьеса впервые была поставлена во МХАТе в 1943 году. Основой сюжета «Двенадцати месяцев» послужили мотивы народной западнославянской легенды. Даже в самые грозные дни тяжких испытаний замечательный поэт, выдающийся деятель отечественной культуры думал о детях, об их радостях, об их будущем. Любимая детворой разных поколений сказка-пьеса «Двенадцать месяцев» и сегодня не сходит со сцен разных театров страны.

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