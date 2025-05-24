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День соседа на Хлебзаводе: «Цель объединить людей, создать комфортные условия для знакомства и сближения жителей города»

editor
By editor
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день соседа на хлебозаводе
Фото © пресс-служба

Пройдёт совсем неного времени и на Хлебозаводе, в последний день мая, состоится четвертый флагманский фестиваль, возрождающий культуру добрососедства — День Соседа. В программе: турниры по игре в лото, шахматам и пинг-понгу, мастер-классы для детей и взрослых, йога на крыше, экскурсии по Хлебозаводу и лекции про район, свопы книг и растений, кинопоказ под открытым небом и многое другое.

– Как возникла идея проведения фестиваля? Почему выбрали такое название?

– День Соседа — международный праздник, когда жители одного дома или района собираются вместе, накрывают большой стол и устраивают добрососедский нетворкинг. Мы переняли эту идею и перенесли на нашу территорию. Миссия фестиваля объединить людей, создать комфортные условия для знакомства и сближения жителей города. Хлебозавод это настоящий город — только компактный, уютный и свой. Тут есть своя главная площадь, свой внутренний дворик, центральная аллея, улица с барами, лужайка для отдыха. Есть и свои «горожане» — резиденты и гости Хлебозавода. Культурное пространство устраивает большой соседский праздник, задействующий каждый уголок этого города.

– Как собирается программа фестиваля? Какие активности ждут посетителей в этом году?

– Территория Хлебозавода будет поделена на разные тематические зоны, чтобы каждый посетитель смог найти что-то интересное для себя — детскую, спортивную, культурную, игровую. Будут предусмотрены зоны для игр домашних животных и обмена растениями, а также маркетов, ярмарок и мастер-классов.

Для гостей предусмотрены экскурсии, мастер-классы и лекция от компании «Глазами инженера», гала-турниры по шахматам от Rep Chess и пинг-понгу от Ping Tablet, мастер-класс по коммуникации от Gogol School, а также кинопоказ архивного фильма про добрососедство с пленки 35 мм на крыше главного здания от Кинопередвижки.

Резиденты Хлебозавода также готовят свои активности. Бразильская закусочная Lars Vegans устроит танцы для всех желающих, магазин аудиотехники Dr. Head — выступления музыкальных групп, а бренд обуви «Два мяча» организует скейт-контест для любителей и профессионалов. В Бойлерной всех библиофилов будет ждать масштабная книжная ярмарка «МИФ».

– Как фестиваль способствует построению комьюнити вокруг Хлебозавода?

– На прошлом фестивале была соседская активность — стена «ищу / предлагаю», на которой можно было любому желающему написать что-то от себя, а еще висел QR-код на соседский чат. Там он начал свое существование, а сейчас это полноценный чат комьюнити района.

Соседский чат служит платформой для общения и обмена мнениями. Мы не проводим строгую модерацию, а просто делимся новостями и проводим опросы. Атмосфера в чате дружелюбная, и резиденты охотно участвуют в обсуждениях. Это позволяет нам создавать инициативы для соседей, включая экскурсии и мероприятия. Мы растим бренд-амбассадоров органично, без принуждения.

– А если говорить про добрососедство? Есть ли примеры его проявления?

– Конечно. К примеру, люди находят партнеров для совместных активностей. Например, в соседском чате организуются встречи для прогулок с собаками или совместных мероприятий. Однажды бренд-резидент пространства искал питомцев для ролика и обратились к соседям. Получился классный отклик и на фотосессию пришло много соседей со всей округи со своими питомцами.

– Какие советы вы бы дали, чтобы стать частью комьюнити?

– Идите на контакт первыми. Проявление инициативы не только прокачивает ваши социальные навыки, но и позволяет выстроить порой неожиданные связи с людьми. Будьте открыты новым возможностям… На прогулке с собакой здороваетесь с соседкой? Сделайте следующий шаг, заведите смол-ток вокруг объединяющей вас темы, а там и до целого соседского комьюнити недалеко.

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