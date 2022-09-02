«День знаний со звёздами» в Кремле

Национальный музыкальный телеканал «МУЗ-ТВ» эксклюзивно покажет трансляцию концерта 4 сентября в 20:00. Каждый ученик страны и зрители канала смогут отметить яркое событие с любимыми звёздами — погрузиться в драйвовую атмосферу и настроиться на новые успехи!

Учеников, учителей, а также всех родителей с Днем знаний со сцены Кремля поздравили одни из лучших представителей отечественной эстрады: Дима Билан, Лариса Долина, Ольга Бузова, Александр Панайотов, Люся Чеботина, SHAMAN, Александр Шоуа & НЕПАРА, Юлия Савичева, Galibri & Mavik, Денис Клявер, Диана Гурцкая, Зара, Родион Газманов, Sevak, Леша Свик, RASA, Марк Тишман, Анастасия Макеева, Юлия Паршута, Глеб Матвейчук, Шоу-балет «ТОДЕС», DJ Катя Гусева, AMIRCHIK, эстрадный хор Юрия Гончара и многие другие звезды. Ведущие концерта: Артём Шалимов и Ирина Поворознюк.

Дима Билан поздравил всех учеников и студентов с началом учебного года и пожелал им найти свой путь и увлечение, которое принесет не только заряд энергии на всю жизнь, но и откроет новые горизонты.

Лариса Долина за кулисами поделилась своими воспоминаниями о школьных годах: «Я такой же человек, как все. Могла прогулять школу и к этому весь класс подговорить, могла не выучить историю, не подготовиться к контрольной. Помню свое 1 сентября так: бант большой белый, больше моей головы, белые передники, суровое выражение лица. На фотографиях, которые сохранились с тех времен, я выгляжу весьма сурово! А сейчас уже отмечаю 1 сентября, как преподаватель в Московском государственном институте культуры».

Ольга Бузова в этот день презентовала со сцены Кремля свой новый хит «Антитела»: «День знаний — важный праздник и я хотела сделать для всех подарок — выступила с премьерой песни за несколько дней до официального релиза. Всем ученикам и студентам хочу пожелать одно — учитесь, ведь самая мощная база закладывается до 25 лет. Я с удовольствием вспоминаю свои школьные годы и учебу в СПбГУ, который я окончила с красным дипломом. Я была прилежной и очень активной ученицей. В 12 лет записалась во все кружки: пела на английском в группе Teenager in love, занималась айкидо, боксом, шахматами, ходила в «Молодежный театр на Фонтанке». В 9 классе решила поступать в театральный, но мама сказала, что только СПбГУ. Я была послушной девочкой и поэтому мой путь к творчеству был длинным: через геофак и геодезию. Но я никогда не была ботаником, с директором у меня не сложились отношения. Из-за странных позиций меня до сих не пускают в мою школу, которую я окончила с золотой медалью. Так уж вышло, что для кого-то я Олечка, хорошая девочка, которая живет по чести и совести, а для кого-то, к сожалению, красная тряпка. Причем никто не может объяснить, с чем это связано. Но я не сторублевая бумажка, чтобы всем нравиться. Четко понимаю, что это нормально — когда тебя одновременно и принимают, и не понимают. Главное, что людей, которые меня поддерживают — огромное количество. В чем я лишний раз убедилась, выйдя на сцену Кремля: родители, ученики, взрослые и дети — все, как один, подпевали мне и танцевали со мной — и это было круто!

В этот день на главной сцене нашей страны вместе с российскими звездами выступили 20 детей из ДНР, большинство из которых приехали в Подмосковье по вынужденным обстоятельствам. Для них это был радостный, потрясающий и незабываемый опыт. Ведь одной из основных задач организационного комитета было создать максимально комфортную обстановку и сделать так, чтобы дети из Донецкой и Луганской народных республик почувствовали теплоту и заботу от всех участников концерта. На концерт были приглашены более 2 500 юных зрителей, их родителей и учителей из ЛНР и ДНР, а также семьи российских военных, чьи отцы сейчас принимают участие в спецоперации. Для организаторов было важно подарить каждому ребенку незабываемое путешествие в мир музыки, добра и веры.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.