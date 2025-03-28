Денис Майданов презентовал новый клип на песню «Я хотел бы»

В московском арт пространстве «Музосфера» прошла презентация клипа Дениса Майданова на песню «Я хотел бы», которая уже успела завоевать сердца слушателей отечественных радиостанций.

Лирическая композиция «Я хотел бы» ворвалась в радиоэфиры в конце февраля. И уже в марте Денис Майданов смог найти в своём напряжённом графике время для съёмки видеоклипа на эту композицию.

Режиссёром клипа стал Рубен Маншпайзер, который ранее уже сотрудничал с Денисом на съёмках его совместного с певицей Лолитой клипа «Территория Сердца». Однако встреча, предшествующая съёмкам клипа «Я хотел бы», была отчасти случайной.

В начале 2025 года в свет вышел фильм «У края бездны» (реж. М. Фадеев). Компания Рубена «Shark Films» осуществляла партнёрскую поддержку фильма, в том числе по организации премьеры.

Денис и Рубен разговорились на премьере фильма и поняли, что они мыслят и чувствуют в одном направлении.

«Мы поговорили с Рубеном. Обсудили многое. Поняли, что имеем одинаковые взгляды на большинство вопросов, на то, что сейчас происходит в мире и в нашей любимой России», – поделился с нами Денис Майданов – «Я понял, что именно с Рубеном я хочу экранизировать свою новую песню. Не хотелось делать попсовый гламур, хотелось честного видео. Такого же честного, как и сама песня».

Но одного желания было мало. Найти время для съёмок – была целая проблема.

«Мы придумали сценарий, решили, что снимать будем не в Москве. Позовём только реальных людей. У нас в клипе нет ни одного актёра! Остановились на городе Моршанск. И тут начались сложности со временем», – рассказал Рубен Маншпайзер – «В итоге у нас была буквально неделя на подготовку всего съёмочного процесса! Но знаете, времени в итоге оказалось ровно столько, сколько было нужно! То, что мы сняли, можно назвать игровой документалистикой. Всё было максимально честно и по-настоящему»!

«Это был самый быстрый клип за всю мою творческую деятельность»! – сказал Денис Майданов – «2 марта мы снимали, а 8 уже выпустили ролик! Работали на одном дыхании! Обычно весь этот процесс занимает не меньше месяца! Я думаю, что так всё получилось, потому, что всё было по-настоящему! Настоящие люди, настоящие истории, настоящие эмоции»!

По сюжету клипа Денис Майданов приезжает с гастролями в небольшой провинциальный город. На концерте собираются его поклонники, каждый со своей историей, которая была отражена в клипе. Каждая история была совершенно реальной. Настоящей историей настоящих людей. Венцом ролика становится история ветерана СВО, вернувшегося после ранения и, сделавшего предложение своей девушке, которая ждала его всё это время. Как оказалось, герои, снявшиеся в этой роли в клипе, ранее пережили именно такую историю в своей реальной жизни.

«Этот клип — подарок нашим дамам от меня и от всех мужчин, которые всегда находятся в движении, в работе, выполняют задачи и делают большие дела, зачастую в отрыве от своих любимых», – сообщил Денис Майданов – «Ваши милые образы мы всегда храним в своих сердцах! Именно поэтому, мы всегда идём вперёд и побеждаем — во имя вас»!

На презентации гости и пресса смогли пообщаться с Денисом Майдановым, режиссёром клипа Рубеном Маншпайзером, а также с некоторыми из снявшихся в клипе героев.

Денис Майданов также порадовал собравшихся миниатюрным концертом из 4 своих песен, среди которых, конечно же был и новый хит «Я хотел бы».

Также, как нам стало известно, в ближайшее время поклонники творчества Дениса Майданова увидят ещё несколько новых клипов. А в феврале следующего года нас ожидает большой сольный концерт в Москве, который даст старт гастрольному туру, посвящённый 50-тилетию артиста. В рамках юбилейного тура Денис планирует дать 50 концертов! 25 в первое полугодие и 25 во второе соответственно.