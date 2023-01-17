Денис Матросов о возлюбленных и трудностях актерской профессии

Денис Матросов в эксклюзивном интервью рассказал о трудностях актерской профессии и о возлюбленных, с которыми он пытался создать семью! Почему звезду сериалов преследуют неудачи в личной жизни? Из-за чего он разводится с молодой женой? С кем останется жить их шестилетний сын Федор? И правда, что актер не общается с детьми от актрисы Людмилы Татаровой?

На счету 50-летнего Дениса Матросова десятки ролей в кино и сериалах. Он мастерски перевоплощается в своих героев. Но помимо славы и любви зрителей у актерской профессии есть и обратная сторона. Артист порой так вживается в роль, что долго не может вернуться к обычной жизни.

«Сантехника учат в экстремальной ситуации найти нужный кран и его закрутить, не истерить. В актерском деле наоборот. О! Краник открутился! Ой-ой-ой! Что же делать?!То есть абсолютно другая эмоция! Ты не можешь так быстро выключиться», - делится актер Денис Матросов.

Матросов говорит, он всегда работает с полной отдачей, что негативно сказывается не только на психике, но и на самых близких.

«Ты живешь вот этом своем ритме и этот ритм приносишь домой: эмоциональный такой, яркий. Поэтому мужья и жены должны быть готовы к тому, что это не простая судьба», - предупреждает актер.

«Огромное количество актерских браков во всем мире достаточно быстро распадаются. Например, когда человек играет роль в каком-то фильме, сериале, что он в кого-то влюбляется, все равно начинает в этот момент влюбляться. Обращаю внимание на то, что мозг не видит разницы между реальностью и воображением», - считает психолог Александр Петрищев.

Похоже, жена Матросова не смогла вынести тяготы семейной жизни со знаменитостью. Недавно Ольга Головина забрала их шестилетнего сына Федора и подала на развод.

«Так сложились обстоятельства, мы расходимся», - подтвердил Денис.

«Если женщина уходит, то, наверное, точно не от хорошей жизни. Я знаю, что за хорошего мужчину борются, дерутся до победного», - уверена певица Анна Калашникова.

С Ольгой Головиной Матросов познакомился семь лет назад в театре. Женщина была его поклонницей. Роман пары развивался стремительно: свадьба, рождение сына. Но вскоре в семье начались конфликты. Денис считает, всему виной его вспыльчивый характер.

«Наверное, я слишком эмоциональный человек. Тут сложно сказать, почему не сложились отношения. Что-то утеряно, что-то не прощено», - высказывает свою версию артист.

В скором времени супругам предстоит не только развод и раздел совместно нажитого имущества. Но и определение порядка встреч отца с ребенком. На этом настоял сам актер.

«Договариваться надо на предмет времени общения: как, с кем, когда. Потому что Ольга находится в другом городе, могут возникать определенные сложности», - говорит Матросов.

Денис переживает, что не сможет часто видеться с наследником, и тот отдалится от него. У актера уже был печальный опыт. Матросов и его первая гражданская жена Людмила Татарова расстались врагами. Со старшими сыновьями 23-летними близнецами Володей и Юрой актер не общается.

«Это был ее выбор - категорически лишить меня общения, не давать встречаться с сыновьями», - вспоминает Матросов.

Скандал разразился сразу после рождения близнецов. Татарова на всю страну обвинила Матросова в рукоприкладстве и заявила, что он не интересуется детьми.

«Я не знаю, зачем она это делала, зачем фантазировала и придумывала эту ложь. Анна захотела так. Это ее право», - считает Денис.

Матросов долго терпел нападки женщины. Но затем рассказал, что все было иначе. Артист уверен, Татарова никогда его не любила, а лишь хотела заполучить московскую квартиру. Когда актриса поняла, что возлюбленный на ней не женится, решила отомстить. В свидетельстве о рождении детей в графе «отец» поставила прочерк. А позже, как мать-одиночка получила жилье от государства.

«Да, ради жилплощади делались такие поступки. Она вынесла все в прессу и очернила меня. И это при том, что многие люди, зная ситуацию, спрашивали её, зачем она врет и такое говорит. Она отвечала, что зато купила машину», - вспоминает артист.

Вскоре Татарова вышла замуж за родного брата Никиты Джигурды и убедила сыновей называть его папой. А однажды Матросов случайно узнал, что бывшая супруга на какое-то время сдавала детей в интернат. Но ничего не смог поделать.

«Она повела себя, мягко говоря, нехорошо по отношению к пацанам. Отдать их в интернат при живом отце, не вписать отца в строчку о рождении, поставить прочерк!» - возмущается Денис.

У Дениса Матросова также есть 12-летний сын Иван от Марии Куликовой. Супруги были вместе 14 лет. Но развелись из-за недоброжелателей, которые убеждали женщину, что муж ей изменяет.

«Что касается измен, их не было ни с одной ни, с другой стороны, не знаю, кто это придумал», - недоумевает актер.

Впрочем, пара разошлась без скандалов. Они тепло общаются и даже живут недалеко друг от друга.

«Были возможности, чтобы у Маши появился еще дом рядом. Конечно же, мы договаривались и делали все для того, чтобы Ваньке было хорошо. Люди расходятся, но дети должны общаться и с мамой, и с папой», - уверен Денис.

Матросов надеется, что и с бывший женой Ольгой ему удастся решить все вопросы мирно и они смогут сохранить хорошие отношения. Также актер заявил, что уже готов к новым отношениям.

«На сегодняшний момент я свободный мужчина. Влюбиться хочется. Хочется красоты, любви и добра», - не исключает возможности нового романа актер.

Несмотря на любовные неудачи, Денис Матросов не отчаивается. Он верит, что однажды ему все-таки удастся построить крепкую семью.

Публикуется по материалам программы «Светская хроника»

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