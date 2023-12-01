Денис Шведов, Даниил Воробьев, Полина Ауг, Hofmannita и участницы шоу «Пацанки» на премьере мистического триллера «Сны Алисы»

Полина Ауг
29 ноября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась светская премьера одного из самых ожидаемых мистических триллеров «Сны Алисы» производства 1-2-3 Production о школьнице, которая видит вещие сны и ищет убийцу подруги.
На красной дорожке и в главном кинозале Художественного появились: Алина Гвасалия, Денис Шведов, Даниил Воробьев, Полина Ауг, Дарья Екамасова, Василина Юсковец, Ася Чистякова, Александр Лойе, Всеволод Болдин, Александра Киселева, Hofmannita, Владимир Грцунов, а также участницы шоу Пацанки.
Режиссерами сериала выступили Андрей Джунковский, снявший международный хит «Лучше, чем люди», а также сериалы «Бихэппи» и «Сладкая жизнь» и Илья Овсенев. Главную роль сыграла Алина Гвасалия, также в проекте снимались Екатерина Вилкова, Денис Шведов, Алексей Розин, Александра Ребенок и Василина Юсковец, Павел Ворожцов и др.
Перед показом заместитель генерального директора PREMIER Макар Кожухов, съемочная группа проекта и актеры представили долгожданный проект.
Сюжет сериала «Сны Алисы» разворачивается в маленьком северном городке – мрачном, тихом, замерзшем, полном страшных секретов. Все, кто приезжают в этот городок, чувствуют там что-то странное, как будто некие мистические силы наблюдают за ними со всех сторон.
Главная героиня сериала школьница Алиса родилась и выросла в этом городке. У нее есть особенность – провидческие сны – с которой девочка живет всю жизнь. Алиса, как любой ребенок, мечтает о будущем – она хочет уехать из городка вместе со своей близкой подругой и начать новую жизнь. Однако злой рок не дает мечтам сбыться.
Hofmannita
Александр Лойе
Александра Кисилева
Алина Гвасалия
Ася Чистякова
Василина Юсковец
Владимир Грцунов
Всеволод Болдин
Даниил Воробьев
Дарья Екамасова
Ксения Отинова
Макар Кожухов
Таисия Калинина
Ульяна Чжан
Юлия Афанасьева
Юлия Мельникова
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