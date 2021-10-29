Денис Клявер представил песню на слова Михаила Гуцериева «Я бросил жребий»

29 октября 2021 годв состоялась премьера песни Дениса Клявера «Я бросил жребий», написанной творческим тандемом поэта Михаила Гуцериева и композитора Алексея Романоф. Название новой работы Дениса точно отражает смысл стихов, передающих в полной мере душевные метания лирического героя.





Я чередую огни городов,

Где мало света, и нет адресов.

Я бросил жребий, седьмое небо — это любовь…



Музыкант доволен результатом и надеется, что публика по достоинству оценит его новый трек, работа над которым шла почти полгода:



«Эта песня о самом главном — о любви. В каждой строчке заложен скрытый смысл, передающий различные состояния влюблённости — от счастливой невесомости до исступления, когда человеку сложно найти ответные чувства, когда ты ревнуешь, когда ты готов рвать всё в клочья. Строчка «Я бросил жребий, седьмое небо — это любовь…» — определяющая в этой песне, поскольку ради настоящей любви можно пожертвовать всем, чем угодно, и даже судьбой».



«Я бросил жребий» не первый совместный труд певца и поэта. В хитах Клявера и Гуцериева всегда прослеживается неразрывная связь чувств, эмоций и вечных ценностей, которые вбирают в себя прекрасное чувство — любовь. В песне «Странный сон» она невероятно трогательная, в «Я обязательно вернусь» — эгоистично-юношеская, в «Любовь-отрава» — смелая и дерзкая. В песне «Я бросил жребий» любовь рассматривается как осознанное и взрослое чувство. Поэт как будто заставляет главного героя перейти на более высокий уровень восприятия окружающего мира. Водоворот чувств выносит его к важному моменту принятия решения и только жребий поможет разрешить душевные томления.



Я в плену твоей любви,

Ты расставила крючки,

Шаг за шагом попадаюсь.



По словам Дениса Клявера, песня, написанная в жанре электро синти-поп, переносит слушателя в эпоху 80-х, ассоциирующуюся с духом полной свободы музыкального самовыражения. Композитор Алексей Романоф и саунд-продюсер Константин Костомаров создали уникальный саунд, подчёркивающий индивидуальность и яркость поэзии Михаила Гуцериева.



Редкая современная работа способна вызвать такие переживания и такой эмоциональный накал, считает автор музыки Алексей Романоф: «Для меня стихи в песне — главные, поскольку мысль является самой важной составляющей. Именно стихи Михаила Сафарбековича вдохновили меня на создание музыки, поэтому мелодия родилась очень быстро».



Ложь — заложница любви,

Я в объятиях тоски,

Чувства болью измеряю.



Я как слабое звено,

Бьюсь в открытое окно,

От обиды злость срываю.



«Михаил Сафарбекович один из очень немногих поэтов, кто поддерживает сегодня качество стихов и музыки на самом высоком уровне», — считает Денис Клявер.



Уже в самое ближайшее время начнётся работа над съёмками клипа, режиссёром которого выступит легендарный клипмейкер Александр Игудин. Премьера видео запланирована на конец 2021 года.



Слушайте песню «Я бросил жребий» в исполнении Дениса Клявера в эфире музыкальных радиостанций, а также скачивайте на всех цифровых площадках.

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