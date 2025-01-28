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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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Домой366INFO.RUДепартамент экономики Москвы награжден дипломом премии Правительства РФ в области качества

Департамент экономики Москвы награжден дипломом премии Правительства РФ в области качества

editor
By editor
74
zaglushka

Департамент экономической политики и развития города Москвы отмечен дипломом премии Правительства РФ в области качества-2024. Такую награду получили еще 13 организаций из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города.

Премия присуждается организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Оценку качества бизнес-процессов в организациях проводят эксперты Роскачества по девяти критериям, среди которых – лидерство, политика и стратегия, персонал, партнерство, продукция, услуги, ключевые результаты деятельности.

«Департамент получил высокую оценку за эффективную систему постановки целей и оценки полученных результатов, инновационные подходы к управлению процессами и развитию персонала. Эксперты также отметили большое количество реализованных Департаментом проектов, направленных на оптимизацию деятельности и повышение удовлетворенности бизнес-сообщества и граждан. Участие в конкурсе позволило нам оценить существующие бизнес-процессы и выявить области, которые нуждаются в оптимизации, также вовлечь всех сотрудников в работу по улучшению качества и повысить их мотивацию. Это будет способствовать дальнейшему росту эффективности нашей работы в решении задачи обеспечения устойчивого социально-экономического развития столицы», – отметили в пресс-службе Департамента.

Вручение дипломов и премий Правительства РФ в области качества состоится весной 2025 года, в церемонии награждения примет участие первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Премия учреждена в 1996 году и присуждается ежегодно, за это время в конкурсе приняли участие более пяти тысяч организаций из 30 отраслей и 80 субъектов РФ, дипломантами и лауреатами премии стали свыше 400 организаций.

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