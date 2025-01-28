Департамент экономики Москвы награжден дипломом премии Правительства РФ в области качества

Департамент экономической политики и развития города Москвы отмечен дипломом премии Правительства РФ в области качества-2024. Такую награду получили еще 13 организаций из разных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития города.

Премия присуждается организациям за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Оценку качества бизнес-процессов в организациях проводят эксперты Роскачества по девяти критериям, среди которых – лидерство, политика и стратегия, персонал, партнерство, продукция, услуги, ключевые результаты деятельности.

«Департамент получил высокую оценку за эффективную систему постановки целей и оценки полученных результатов, инновационные подходы к управлению процессами и развитию персонала. Эксперты также отметили большое количество реализованных Департаментом проектов, направленных на оптимизацию деятельности и повышение удовлетворенности бизнес-сообщества и граждан. Участие в конкурсе позволило нам оценить существующие бизнес-процессы и выявить области, которые нуждаются в оптимизации, также вовлечь всех сотрудников в работу по улучшению качества и повысить их мотивацию. Это будет способствовать дальнейшему росту эффективности нашей работы в решении задачи обеспечения устойчивого социально-экономического развития столицы», – отметили в пресс-службе Департамента.

Вручение дипломов и премий Правительства РФ в области качества состоится весной 2025 года, в церемонии награждения примет участие первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров.

Премия учреждена в 1996 году и присуждается ежегодно, за это время в конкурсе приняли участие более пяти тысяч организаций из 30 отраслей и 80 субъектов РФ, дипломантами и лауреатами премии стали свыше 400 организаций.