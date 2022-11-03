Департамент культуры города Москвы подготовил увлекательные мероприятия для детей и их родителей на акции «Ночь искусств — 2022»

4 и 5 ноября состоится десятая всероссийская акция «Ночь искусств», мероприятия которой вновь приурочены ко Дню народного единства и в этом году пройдут под девизом «Мы едины». Учреждения Департамента культуры города Москвы традиционно подготовили насыщенную программу для москвичей и гостей столицы. Концерты, спектакли, творческие встречи, мастер-классы организованы для юных горожан и их родителей, ведь именно искусство развивает и воспитывает в человеке высокие нравственные качества, открывает возможность познавать окружающий мир, учит чувствовать, сопереживать и быть ответственным перед собой и своим Отечеством. В Год культурного наследия народов России «Ночь искусств» посвящена русской культуре и русскому классическому искусству. Полная программа мероприятия доступна на сайте проекта.

Мероприятия акции «Ночь искусств — 2022» проходят бесплатно, для участия в них необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте или по телефону культурного учреждения либо приобрести билет для входа на культурную площадку. Все средства, вырученные от продажи билетов на платные показы, будут направлены на помощь жителям новых территорий.

Увлекательные и запоминающиеся события для детей подготовлены во всех округах столицы. Наиболее интересные из них:

Интерактивное занятие с микроскопами и микропрепаратами «Клетка» в Государственном биологическом музее им. К. А. Тимирязева

Юных поклонников биологии ждет увлекательное путешествие в клеточный мир всего живого — интерактивное занятие с микроскопами и микропрепаратами. Сотрудники музея, миссия которого «рассказывать живые истории о живой природе», опишут детям строение всевозможных живых клеток и тканей, а дети смогут изучить эти клетки под микроскопом, также юные гости музея проведут небольшие химические опыты. И может быть, именно в эту «Ночь искусств» в стенах одного из лучших биологических музеев страны свои первые научные шаги сделают будущие выдающиеся ученые России.

Начало сеансов — в 19:30 и 20:30, информация о регистрации и приобретении входных билетов на культурную площадку размещена на сайте биологического музея.

Творческая встреча «Фабрика мультфильмов в Музее Москвы»

Музей Москвы, созданный более 120 лет, насчитывает более 790 000 экспонатов и хранит истории о жизни города и москвичах, которыми гордится вся страна. В стенах этого уникального городского учреждения культуры в «Ночь искусств» пройдет «Фабрика мультфильмов». Юные гости и их родители увидят современные российские мультфильмы, пообщаются с молодым режиссером, художником и мультипликатором Василием Чирковым. Также дети смогут принять участие в мастер-классе по stop-motion-анимации. Эта техника сегодня доступна многим: автор перемещает объекты съемки — будущих героев мультфильма — в определенной последовательности и делает покадровую съемку, затем фотографии «склеиваются» в единый видеоряд и накладывается звуковая дорожка.

Творческая встреча состоится с 17:00 до 19:00, информация о регистрации для участия и приобретении входных билетов на культурную площадку размещена на сайте Музея Москвы.

Концерт-лекция «Люлька»

Музей-заповедник «Царицыно» подготовил для «Ночи искусств» программу «Сказки и колыбельные». Сказки, тихие спектакли, лекции, колыбельные, камерные концерты ждут зрителей. В рамках специального проекта «Люлька» юные гости услышат колыбельные разных времен и народов, о которых расскажет певица, композитор и педагог Евгения Славина. А режиссер и аниматор Лиза Скворцова покажет свои фильмы и расскажет об истории их создания. Мероприятие бесплатное, информация о регистрации для участия в нем и приобретении входных билетов на культурную площадку размещена на сайте музея-заповедника «Царицыно».

Мастер-класс «Мастера лубочной картинки» в экспозиции «Дача»

В Московской государственной картинной галерее народного художника СССР Ильи Глазунова для молодых творцов стоится мастер-класс по изготовлению лубочных картинок. Мастера покажут технологию изготовления лубочных картинок, а все желающие смогут попробовать собственноручно снять оттиск с деревянной печатной формы.

Лубки появились в России в XVII веке, изображали религиозные сюжеты, сценки из мирской жизни и пользовались популярностью у крестьян и горожан.

Мастер-классы состоятся в экспозиции галереи «Дача», а также в филиалах музея на Измайловском бульваре и Малом Головином переулке. Мастер-классы пройдут с 19:00 до 20:00, информация о регистрации для участия в них и приобретении входных билетов на культурную площадку размещена на сайте галереи.

Квест «Путешествие в мир изобразительного искусства»

Московская государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова приглашает школьников младших классов и их родителей в увлекательное путешествие в мир изобразительного искусства. Маленькие гости узнают о живописи, графике и жанрах изобразительного искусства — портрете, натюрморте, пейзаже, в которых творили великие русские художники. Квест начнется в 19:00, информация о регистрации для участия в нем и приобретении входных билетов на культурную площадку размещена на сайте галереи.

Творческая встреча «Время легенд»

В одну из самых чудесных ночей в году — в «Ночь искусств» — Дом Гоголя приглашает маленьких москвичей совершить удивительное путешествие в мир легенд. О приключениях Пети, Линды, Терека и Понти и их дружбе расскажут авторы новой книги для детей «Время легенд» Сергей Чунаев и Владимир Морозов. Творческая встреча состоится с 19:30 до 21:00, информация о регистрации для участия в ней и приобретении входных билетов на культурную площадку размещена на сайте Дома Гоголя.

Мастер-класс «Как прекрасен этот мир»

Дом культуры «Аструм», который уже 30 лет продолжает и развивает культурные традиции москвичей, помогает детям раскрыть свои таланты и найти себя, приглашает юных горожан на мастер-класс по лепке из мягкой глины. Дети будут создавать любимых героев мультфильмом или профессию мечты, а готовую поделку каждый участник заберет с собой. Мастер-класс по лепке — это яркий увлекательный мир цвета, формы и фантазии. Мастер-класс начнется в 17:00, информацию о предварительной регистрации для участия в мастер-классе необходимо уточнять по телефону клуба +7 (499) 148-56-10.

Детский спектакль «У Слоненка день рождения»

В клубе «Молодежный», который уже полвека воспитывает новые поколения юных талантов, пройдет прекрасный детский спектакль «У Слоненка день рождения» от театральной студии «Легенда». По сюжету этой сказки, поставленной по мотивам пьесы Давида Самойлова, у маленького Слоненка наступил день рождения, но вдруг в разгар веселья с праздничного стола исчез пирог — героям сказки предстоит разобраться в этом таинственном происшествии… Прекрасная сказка, наполненная музыкой и стихами, не оставит равнодушными маленьких гостей акции и их родителей. Начало спектакля — в 19:00. Чтобы стать зрителем спектакля, необходимо лишь зарегистрироваться по телефону +7 (499) 180-00-11.

Интерактивная программа по видам народного искусства народов России

Программа стартует 5 ноября в 18.00 в библиотеке №157 (ул. Газопровод. Д. 9, корп. 2). В читальне состоится лекторий «Народные промыслы», в рамках которого спикер расскажет историю возникновения традиционных методов изготовления предметов быта народов России. Для детей и их родителей состоится интерактивная игра «Чудо-кони, чудо-птицы». Также в библиотеке будет продемонстрирована книжная выставка «Золотое кольцо русской культуры», а сотрудники библиотеки проведут экскурсию по ней. Вход свободный.

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