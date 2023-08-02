Департамент транспорта Москвы совместно с «Таврида.АРТ» объявляют конкурс по созданию талисмана МЦД

2 августа стартовал совместный конкурс Департамента транспорта Москвы и «Таврида.АРТ» по созданию официального символа МЦД. К участию приглашаются иллюстраторы и графические дизайнеры со всей России. Лучшая концепция станет официальным талисманом Московского центрального диаметра (МЦД), а самых талантливых участников отберут на стажировки в Транспортный комплекс Москвы. Работы принимаются до 25 августа.

Московские центральные диаметры — это новое наземное метро в Москве и Московской области, которое объединяет формат традиционного метрополитена и поездов пригородного сообщения. Сейчас уже работают два диаметра, и готовится еще запуск МЦД-3 и МЦД-4, благодаря которым, появятся новые маршруты, соединяющие область и центр города.

«Бренд "Московский транспорт" знаком пассажирам уже не первый год. За это время мы проделали огромную работу по созданию новых видов транспорта и внедрению современных сервисов, создающих особый уют и комфорт в поездках по городу. Создание маскота для Московских центральных диаметров — очередной шаг стать еще ближе к нашим пассажирам, любовь и забота о которых и лежит в основе нашего бренда», — рассказала Юлия Темникова, советник заммэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника Московского метрополитена.

Талисман очень важен для любой организации, он помогает наладить эмоциональный контакт с потребителем. Он олицетворяет бренд, делает его ближе к аудитории. Кроме того, талисман влияет на запоминаемость бренда: неслучайно ежегодно выбираются талисманы Олимпийских игр. Многие из нас все еще помнят знаменитую троицу Зимней Олимпиады 2014 года — Леопард, Белый мишка и Зайка. Миссия талисмана — отразить дух организации и показать ее ценности.

Участникам конкурса по разработке талисмана МЦД необходимо придумать концепцию: описать его образ, характер и чем он будет полезен для пассажиров. Он должен быть близок людям разного возраста и говорить с ними на «понятном» языке. Нужно предложить минимум два варианта рисовки, кроме того, обязательно должны быть определены цветовая палитра, форма и особенности персонажа.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте: https://events.tavrida.art/mcd

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