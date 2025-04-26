Кинокомпания «Синтез-Интегра» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при участии Инвестиционного Партнера ПАО «Транснефть» представляет масштабный документальный кинопроект «Деревянное зодчество России. Прошлое. Настоящее. Будущее». Впервые деревянная архитектура представлена на большом экране во всем многообразии своих форм и функций. Четыре фильма (хронометраж каждого около 40 минут) собирают воедино главные музеи страны, сохраняющие и изучающие деревянное наследие, самые значимые памятники, основных экспертов по этой теме и показывают всю историю русского деревянного строительства – от изб различных конфигураций до арт-объектов из дерева современных архитекторов.

Первые два фильма – «Храм» и «Дом» – рассказывают об основах деревянной архитектуры нашей страны, которые неразрывно сплетены с системообразующими образами Дома и Храма в национальном сознании. Третий и четвертый поднимают важнейшие вопросы сохранения памятников предшествующих столетий в музеях-заповедниках под открытым небом (фильм «Музей») и, соответственно, потенциала развития деревянного строительства в будущем (фильм «Новое Деревянное»), от неожиданных модификаций традиционных форм до деревянных многоэтажек.

«Деревянное зодчество России. Прошлое. Настоящее. Будущее» это путешествие в прошлое, исследование настоящего и размышление о будущем деревянной архитектуры. География проекта также обширна: съемки прошли в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (Петергоф, Репинские Пенаты, Сестрорецк, Волхов), в Суздале, Вологде, на острове Кижи, в Архангельске, деревне Малые Корелы и селе Нёнокса Архангельской области, Кенозерском национальном парке, в Томске и Перми. Важной особенностью проекта стало привлечение к съемкам в регионах местных кинематографистов. Всего съемочная группа провела 14 экспедиций и отсняла около 200 памятников деревянной архитектуры. Это рассказ об истоках деревянного строительства в нашей стране, его практических особенностях и секретах, истории создания музеев–заповедников под открытым небом, экспертное обсуждение проблем и методов реставрации памятников архитектуры, а также условий адаптации дерева в самых современных конструкциях.

Спикерами фильма стали ведущие российские специалисты по деревянной архитектуре, исследователи, реставраторы, директора музеев и преподаватели. Среди них – доктор искусствоведения, профессор, ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский, директор Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева Наталья Шашкова, народный архитектор РФ, академик Российской академии архитектуры, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, кандидат искусствоведения, один из старейших исследователей русского деревянного зодчества Михаил Мильчик, лидер по деревянному строительству России, архитектор Тотан Кузембаев, директор Музея-заповедника «Кижи» Елена Богданова, и.о. директора Национального парка «Кенозерский» Александра Яковлева, главный редактор портала «Хранители наследия» Константин Михайлов, руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» протоиерей Алексей Яковлев, ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, профессор Иван Глазунов, реставратор, исследователь деревянной архитектуры Игорь Шургин, член экспертного совета архитектурной премии АРХИWOOD, преподаватель Института бизнеса и дизайна Владислав Савинкин, архитекторы, со-основатели архитектурного бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» Александр Цимайло и Николай Ляшенко, кандидат архитектуры, реставратор Андрей Бодэ.

Ведущим фильма, объединившим все четыре серии, стал Народный артист РФ Борис Щербаков. Он не только знакомит зрителей с фундаментальными преставлениями о дереве в русской культуре, но и показывает собственное мастерство резчика по дереву.