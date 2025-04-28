DERZY выпустила новый трек «Губы цвета вишни»

Песня сразу вводит слушателя в состояние транса, в которое хочется углубляться на протяжении всей композиции. Низкий завораживающий тембр певицы и быстрая ритмика — составляющие этого погружения. Спокойный холодный голос, скорый темп и сохраняющаяся статичность на протяжении всего трека позволяют нам нырять все глубже и глубже не только в сам сингл, но и в собственный внутренний мир.

Тест песни – стихи о сложной любви, у которой нет счастливого конца. Они друг другу никто, но их связывает взаимное притяжение. Только этот раз — их последняя встреча. «Отношения на расстоянии – это всегда сложный процесс, не имеющий шансов на будущее. Но всегда он есть», – поделилась певица.