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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Десерт этого лета: сочетание черт любимого человека и новый клип Наталии Ивановой

editor
By editor
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на десерт - наталия иванова

Поп-дива из Нижнего Новгорода Наталия Иванова презентует новый трек «На десерт» и клип к нему. Песня и клип уже доступны на всех аудиоплатформах. Новинка обещает стать настоящим хитом. В ней есть все, чтобы покорить сердца зрителей и чарты: сочетание драйва и чувственности, эффектный визуал и нотки провокации.

Предыстория

Финальную версию композиции создал Сергей Купцов — аранжировщик, работающий с ANNA ASTI. Тогда, по словам Наталии, трек зазвучал до мурашек. Певица поняла, что это именно то, что ей хотелось донести аудитории, и теперь нужен клип.

О чем трек

Это песня — выдох женщины, которая обрела настоящее счастье рядом со своим мужчиной. Теперь она может позволить себе быть спокойной, уверенной, дерзкой.

«И поцелуи будут вишней на торт вот-вот, я знаю, что ты тот…»

Поиски закончены, позади остались слезы и разочарования. И не нужно ничего, кроме близости любимого. Это так просто и вместе с тем бесценно.

«Просто будь рядом и обними так, чтобы нежность помаду стерла».

Наталия поет о самом важном для женщин и желает каждой обрести любовь, нежность, страсть, понимание. Она 20 лет в счастливом браке и сумела найти нужные слова для своего послания.

Кто снимал

Оператор Максим Губанков, чьи ролики набирают миллионные просмотры, работает с Биланом, Мари Краймбрери, Беляевым и другими звездами. Наталия уже успешно сотрудничала с ним и выбрала Максима для съемок клипа. «Я знаю, что этот человек — очень крутой профессионал, который сможет сделать просто завораживающую картинку. Он чувствует меня, и я ему полностью доверяю», — говорит певица.

Кто снимался

Партнером Наталии стал актер Александр Поздняковский. Особая энергия их дуэта проявилась еще во время съемок сниппетов, и в клипе пробивается через экран в каждом кадре. Этой паре веришь, этой парой вдохновляешься: страсть и нежность сквозит в движениях и взглядах.

Профессиональная хореография усиливает общее впечатление, чувствуется большая командная работа. Певица уже 3 года плотно сотрудничает с шоу-балетом Crush и провела с ним десятки выступлений в Нижнем Новгороде и других городах. «Я могу положиться на них в прямом смысле. Я упаду — они меня поймают».

Как и где снимали

Местом съемок Наталия выбрала родной и любимый Нижний Новгород. Интересные локации гармонично вписались в стиль и настроение трека. В итоге сложилось все: заряженная команда, атмосферные объекты, новый, но уже узнаваемый образ певицы.
В целом, как отметила Наталия, все работали с истинным наслаждением. Вероятно, поэтому клип вызывает живые эмоции.

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